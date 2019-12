Escenario calificado como “una devaluación encubierta que involucra al turismo, al campo y al dolar ahorro”

Con la entrada en vigencia a partir del lunes por la tarde de la Ley de Emergencia Económica sancionada por el Congreso, ayer comenzaba a implementarse el dólar “solidario” junto a otros cambios que propuso el Gobierno de Alberto Fernández, según marcó Infobae, que también apuntó que en varias de las plataformas online de las principales agencias de viaje ya aparecieron los precios de pasajes y paquetes al exterior con el correspondiente recargo del 30% que dispone la Ley de Solidaridad sancionada el viernes pasado por el Senado.

Cabe destacar que el recargo se aplicará tanto a las compras realizadas para viajes al exterior o en operaciones con tarjeta de crédito como para atesoramiento.

En ese marco, en las agencias de viajes, incluidas oficinas trenquelauquenses, hay preocupación e incertidumbre respecto a la forma de aplicación de la Ley, en la cual ven “algunos grises”, y una posible baja en la demanda. Incluso se llegó a hablar de “una devaluación encubierta, que involucra al turismo, al campo y al dolar ahorro”.

Desde el sector del turismo ya habían alertado que la medida provocaría una caída en la demanda y una posible reducción de los vuelos internacionales desde y hacia la Argentina como consecuencia no deseada. “Si no tengo turismo emisivo para sacar gente del país, no tengo líneas aéreas que estén interesadas en traer turistas del exterior porque se volverían con los aviones vacíos. Esto haría, por ejemplo, que una línea aérea decida eliminar sus rutas a la Argentina porque no le son rentables”, explicó Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), según Infobae, cabiendo señalar que a nivel local hubo en cierta medida coincidencias con este análisis.

Desde la agencia Amunche Ripé Vijes, por ejemplo, apuntaron que “el nuevo escenario puede llegar a afectar las frecuencias de vuelos de algunas aerolíneas, y eso además repercutir en los costos de los pasajes”. Aquí cabe agregar que, nuevamente según Infobae, fuentes de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) observaron que el nuevo impuesto podría llevar a cada operador aéreo a reducir el tamaño de las aeronaves o la cantidad de frecuencias, lo que impacta en la viabilidad de viajes de turistas extranjeros, la capacidad de bodegas para la exportación y la cantidad de empleos en el país.

n Incertidumbre

Mientras que respecto a la situación en general, desde la mencionada agencia local contaron que “desde que salió la noticia sobre que se iba a dictar la normativa, en los días previos, muchos clientes empezaron a saldar sus viajes, a cancelar el pago total para, en base a eso, asegurarse no pagar el 30 por ciento”, y añadieron que “fue bastante rara la forma en que la resolución se publicó, un 24 a la tarde”, así como que “muchos de los que tenían ganas de viajar y habían pedido presupuestos, dejan de hacerlo, desistieron de viajar, dándose un impacto bastante negativo, más para una actividad que siempre se mantuvo en blanco”.

Por otro lado, desde la firma consultada hicieron hincapié en que “esto afecta a 5 mil agencias del país, y esas agencias tienen empleados”. También se hizo referencia a la situación en que quedan los clientes con el ejemplo que puede darse con algunos servicios de alojamiento, ya que “un hotel puede sumar un 21% con el IVA y un 30 más ahora, lo que daría un 51 por ciento de impuestos”.

A la vez que se hizo referencia a que “hoy hay incertidumbre en torno a la reglamentación de la Ley”. “Sabemos que la Ley está aplicada pero no cómo aplicarla, si hacerlo en la facturación nuestra, en la de los mayoristas, o en cuál. Tampoco tenemos certezas si los seguros por asistencia al viajero entran, porque es un servicio que se presta en el exterior. Ni se sabe qué pasa con los países limítrofes”, se apuntó.

n Apuros

En tanto, desde Miguel Piana Viajes y Turismo coincidieron en que “antes de que se aplique la nueva normativa los clientes se apuraron para dejar pagos los viajes, y ahora que se aplicó, coincidió con Navidad y ha estado todo tranquilo, pero no hubo bajas de viajes, porque ya estaban contratados y se venían pagando”.

De todas formas se apuntó que para tener un panorama más claro va a haber que esperar unos días, ya que normalmente en enero se empieza a preguntar en mayores cantidades por destinos internacionales con playas.

n Estimaciones

Otra estimación en torno a este nuevo panorama, es que la gente se pase a la informalidad a partir de la “conveniencia” de comprar dólares en el mercado marginal.

Infobae sostuvo que si bien el control de cambios permite a las personas físicas hacerse de hasta USD 200 mensuales, aquellos ahorristas que ya hayan adquirido en diciembre el tope permitido tendrán que esperar a enero para volver a comprar la divisa que, si cotiza a $63, ahora se paga $82 –un 30% más– como consecuencia del nuevo impuesto. Así una suma que el lunes, para quienes aún no habían hecho uso de su cupo mensual, equivalía a $12.600, ayer representó en un momento, por ejemplo, un desembolso de $16.380, es decir $3.780 extra.

Confirmado el impuesto del 30% a la demanda para ahorro, además del turismo y consumos con tarjeta efectuados en el exterior, el horizonte del dólar ilegal parece no tener techo inmediato, se ha señalado en distintos medios.