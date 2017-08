Escandaloso final y agresión al árbitro Maldonado en Ferro

El “Verde”, que empató 2 a 2 agónicamente ante Las Guasquitas, no pudo conservar el liderazgo y el “Decano”, con su triunfo ante Giat en Beruti, recuperó el primer puesto de la tabla de posiciones.

Pero lo futbolístico quedó en un segundo plano porque lo que sucedió en cancha de Ferro fue realmente vergonzoso pues, de acuerdo a lo manifestado por el árbitro de ese cotejo, Claudio Maldonado, dentro del campo de juego no sólo recibió agresiones por parte de los jugadores sino también de gente que ingresó desde afuera.

Paralelamente, del otro lado del alambrado, dos hinchas se tomaron a golpes de puño mientras los jugadores “colonos” le protestaban a Maldonado en el terreno de juego.

Lamentable

Las Guasquitas ganaba 2 a 1 con dos tantos de Leonel Palomeque, uno en el primer tiempo y el otro en el complemento. Mientras que Ferro había descontado a través de un penal ejecutado por Damián Azurabarrena. En esa jugada, fue expulsado Enzo Martínez por doble amarilla, por impedir con la mano que una pelota de Agustín Ramos se metiera en el arco.

A poco del final, Claudio Maldonado marcó seis minutos más de juego, lo que despertó la bronca en la gente “colona”. Y a los 50 minutos llegó el empate de Ferro por medio de Juan Cruz Suárez, quien conectó de cabeza un gran centro de Bernardo Bruzzón.

Seguidamente, el partido concluyó y todos los jugadores y el cuerpo técnico de Las Guasquitas fueron a recriminarle al juez por el tiempo adicionado. Lo rodearon y lo llevaron hasta el alambrado que da la espalda al Acceso Perón, mientras la Policía intentaba frenar la embestida.

A su vez, afuera se juntaron hinchas de los dos equipos y en medio de las protestas se tomaron a golpes de puños entre los autos estacionados al lado de la cancha. Allí quien se llevó la peor parte y terminó con una ceja cortada y sangre en su rostro fue el padre de uno de los jugadores del equipo local. En tanto, cuando parecía que la gresca sería mayor, gente de ambos lados intercedió para que no continuara.

Una cachetada

Maldonado debió ser acompañado por la policía para salir del estadio y fue uno de los últimos que lo hizo. Pero antes de marcharse dialogó con La Opinión y dejó algunos conceptos que ampliaremos en la edición de mañana.

Consultado sobre si recibió agresiones, dijo: “Sí, en el tumulto un jugador llegó a pegarme una cachetada de atrás y lo pude identificar, aunque no puedo dar el nombre hasta que no salga el informe”.

Tampoco dio a conocer la cantidad de jugadores o miembros del cuerpo técnico informados, pero aseguró: “Había uno que no era del cuerpo técnico, entró desde afuera y no había firmado planilla”.

Sobre la protesta de Las Guasquitas, comentó: “Adicioné 6 minutos, hubo cuatro cambios, uno se acalambró y el arquero se cambió los botines, creo que estaba bien. Las Guaquitas entiende que yo jugué de más, pero los incidentes que ocurrieron ya no son de mi responsabilidad”.

Mientras que Enrique Barella, técnico de Las Guasquitas, fue muy crítico y calificó como “una vergüenza lo adicionado por el árbitro”.

Resto de la fecha

Argentino recuperó la punta del torneo con un triunfo por 2 a 0 ante Giat en Beruti con goles de Luciano Sayago y Jonatan Martínez. La mala para el “Decano” fueron las expulsiones de Jonatan Martínez y Andrés Rodríguez, que se perderán el clásico de la próxima fecha. También falló un penal Argentino y Fabián Amoroso vio la roja en Giat.

Por su parte, Huracán volvió al triunfo con un 4 a 2 ante Atlético Trenque Lauquen. Aquí Manuel Moralejo, en tres oportunidades, y Bruno Buyatti -que falló un penal- marcaron para el ganador, mientras que para el local descontaron Echenique y Torres.

En el “Barrio de los Jardines”, Monumental y Barrio Alegre igualaron sin goles y en Pellegrini Atlético de esa ciudad venció 3 a 0 a Sarmiento con tantos de Maximiliano Fernández, Alejandro Márquez y Facundo Etchegoyen. A la vez que en la visita vio la roja Maximiliano Herrera.

En tercera se dieron los siguientes resultados: Monumental 0 – Barrio Alegre 1,

A. Pellegrini 1 – Sarmiento 2, Giat 0 – Argentino 2, Ferro 1 – Las Guasquitas 0 y

Atlético TL 3 – Huracán 2.