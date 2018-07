Escándalo en Villegas: Denuncian a docente de Jardín de Infantes por abuso sexual

El jefe a cargo de la Comisaría de la Mujer y la Familia confirmó las denuncias caratuladas como “Abuso sexual” y detalló que en la causa interviene la UFI Nº 1 de Trenque Lauquen, el Servicio Local y el Juzgado de Paz.

Nazarena Mandolesi es la madre de una niña que habría sido una de las víctimas de abuso y fue quien explicó lo sucedido durante una entrevista efectuada en el programa radial “¿De qué se habla?”. “Me presento en la Comisaría porque mi hija manifiesta que en su Jardín hay un maestro que le cuenta cuentos a ella y a otros niños agarrándose sus partes, contándoles un cuento bastante sexual y nombrándoles la palabra pito y vagina”, afirmó Mandolesi.

La madre, visiblemente angustiada, comentó que desde hace varios días notaba muy extraña a su hija: “Hace unos 15 días que ella no quería ir al Jardín. Esta semana se fue de vacaciones con su papá, que vive en Buenos Aires, y empezó a angustiarse, a ponerse mal. El jueves, en un ataque de angustia, le contó esto al papá. Y finalizó diciendo que era un secreto, que no quería seguir hablando”.

Mandolesi comenzó a notar un comportamiento extraño en su hija: “Ella es super extrovertida, está acostumbrada a irse de vacaciones, va a pinturitas, a patín, a gimnasia y estos días no quería hacer nada. Lo que más nos llamó la atención es que no se quería bañar, no quería cambiarse y no quería comer nada, ni siquiera golosinas. Estaba triste y molesta. Muy angustiada”, expuso.

Ese mismo día otra madre también radicó la denuncia. “El hijo de ella añade más cosas, pero con el mismo cuento que dice mi hija. Hay otros padres que manifiestan que, cuando le nombran a este maestro, los hijos se tocan las partes o se tapan la cara, o cantan canciones raras o tienen secretos que no quieren contar”, remarcó Mandolesi.

Personal del establecimiento educativo lamentó el hecho de que los padres hayan radicado la denuncia directamente en la Comisaría de la Mujer en lugar de acercarse a la institución. Además, remarcaron que “la docente a cargo del aula siempre está a cuidado de los niños. Ellos nunca están solos, el gabinete está siempre”.

Mandolesi reafirmó su decisión de radicar la denuncia: “Sigo con esa postura de que el lugar al que me tengo que dirigir es a la ley, porque la ley es la que tiene que cuidar y amparar a mi hija. Quiero que se investigue qué está pasando, en qué manos dejo a mi hija en el Jardín”. Y, además, manifestó que “es mentira que los maestros nunca están solos con los niños. Hay muchas veces que quedan solos, no siempre hay dos maestros en la sala, o al menos no en este Jardín. Eso no es así. He ido al Jardín y he visto esto”.

Según lo que establece el protocolo, el imputado y denunciado debe ser apartado de su cargo y sumariado, no pudiendo estar frente a menores de edad hasta tanto la Justicia determine su culpabilidad o inocencia. Desde la Comisaría de la Mujer advirtieron que el proceso penal demanda mucho tiempo y mucho trabajo con psicólogos y otros profesionales.

Hasta tanto la Justicia no se expida, Actualidad no mencionará el nombre del denunciado ni del establecimiento educativo implicado, con el objeto de proteger la identidad de los menores de edad involucrados y no obstaculizar las pericias.

Pedido a la comunidad

Mandolesi les habló a los padres de los compañeritos de su hija pidiéndoles que “si sus hijos se tapan la cara, se tocan las partes o no quieren contar, les pido que se acerquen a la Comisaría. Las denuncias ya están hechas, sólo tienen que informar las conductas de sus hijos. Poco a poco me van llamando mamás, contándome que sus hijos no quieren ir con esta persona. Por eso les pido que se acerquen a la Comisaría, porque esa persona está cerca de los chicos. Estoy recibiendo mucho apoyo”, enfatizó.

