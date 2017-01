“Es una tomada de pelo que quieran dar un 18%”

El martes, mismo día en que se concretó la anunciada reunión entre dirigentes de la Asociación de Trabajadores Municipales, que preside Mónica Baretta, y funcionarios municipales, donde se habló de cuestiones salariales, la otra entidad que representa a los empleados de la Comuna trenquelauquense, el Sindicato de Trabajadores Municipales, ligado a la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) y encabezado por su secretaria general, Micaela Coronel, solicitó al Ejecutivo mediante un escrito que se los “tenga en cuenta” y se los “convoque al diálogo por la negociación salarial del año en curso”.

“Desde hace ya seis meses estamos oficialmente reconocidos como sindicato y tenemos el derecho a estar presentes en dicha negociación, además de que, como sindicato y empleados municipales también, estamos en total disconformidad con la propuesta presentada por el Ejecutivo del 18% en 3 veces”, resaltó Coronel en las redes sociales, agregando: “Es vergonzoso que teniendo una inflación de más del 40%, una canasta básica que supera los 12 mil pesos (por lo que un empleado municipal hoy estaría bajo la línea de pobreza), sumado también a que la coparticipación municipal es mayor en el último año, que se tomaron alrededor de 180 empleados al Municipio, que se aumentaron las tazas municipales y se agregaron nuevas tazas, lo que indica mayor incremento al Municipio, el mismo dé como excusa que no hay dinero para mejorar los salarios. Esperamos que se tenga en cuenta todo esto y más”.

n Acuerdos y disconformidad

En tanto, ya en diálogo con La Opinión, Coronel señaló que, al menos hasta ayer, no había recibido una respuesta al comunicado. “Al parecer lo están manejando entre ellos. Nosotros nos enteramos por las noticias que se reunieron por la negociación, cuando tienen la obligación de llamar a paritarias”, apunta la dirigente, agregando que le comunicaron que la nota le llegó al intendente, quien no estuvo presente en la citada reunión del martes.

Y respecto a los números barajados en la reunión entre la Asociación y los funcionarios municipales, donde el pedido de aumento del 45% planteado desde el gremio fue rechazado por la Comuna, que sólo ofreció un 18 por ciento de incremento salarial, ante lo cual la entidad encabezada por Mónica Baretta propuso dos aumentos del 15% en el primer semestre y dejar abierta la negociación, o un 18 por ciento en el primer semestre y otro 18% en el segundo en las mismas condiciones, Coronel destacó rechazar también el 18% ofrecido por el Ejecutivo. “El intendente mismo dice que recibe mayor coparticipación, y en última instancia debería ser todo junto, no en tres veces. Es una tomada de pelo que quieran dar un 18 por ciento”, remarca.

Y pensando en posibles alternativas, la referente sindical destacó que no le parece mal un 45%, aunque aclaró que “hay que ser realistas” y que es difícil que esa cifra se plasme. Pero de todas formas enfatizó que la suba debe estar arriba de un 30%, “más de la forma en que la van a dar, que será en dos, tres o cuatro veces”. “En este caso lo ideal serían tres cuotas de un 20%, pero creo que eso es imposible, somos realistas”, marcó.