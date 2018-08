“Es una jornada de luto, muy triste para toda la Provincia”

Luego de que los representantes gremiales y vecinos expresaran su enojo y malestar frente al Consejo Escolar por lo sucedido en Moreno, el presidente del Consejo Escolar, Mauricio Rodecker, salió del edificio para dialogar con la prensa local y dar su visión sobre la tragedia ocurrida en esta localidad bonaerense y responder inquietudes y críticas de los propios docentes.

“Estamos en todo de acuerdo, es una jornada de luto no sólo para la localidad de Moreno sino para toda la provincia de Buenos Aires. Es una jornada muy triste para el sector docente, el sector auxiliar y toda la comunidad educativa en general”, expresó Rodecker.

Respecto de cómo se está trabajando en el ámbito local en lo que respecta a infraestructura y mejoras edilicias, el funcionario señaló que “cuando asumimos tomamos el compromiso de trabajar muy fuertemente en infraestructura escolar y de hecho se han visto muchísimas obras culminadas y se están haciendo muchas otras. Hemos tenido una situación conflictiva en la Escuela Secundaria 7 de Beruti con un problema de electricidad que pudimos resolver e hicimos toda la instalación nueva. Ahora estamos trabajando en la cubierta de la escuela en una primera etapa”.

n Manifestación

Sobre la importante manifestación realizada frente al Consejo Escolar, Rodecker destacó y defendió la posibilidad de movilizarse por todo aquello que se cree justo. “Esto es lo importante de la democracia y la expresión popular es bienvenida siempre en el marco del respeto. Como siempre digo, celebro que quien tenga dudas y quiera manifestarse puede hacerlo pero también las puertas del Consejo están abiertas para todo aquél que tenga inquietudes y quiera informar sobre alguna situación, acá estamos dispuestos a trabajar siempre en equipo ya que el trabajo compartido siempre llega a buenos resultados”, comentó.

n Fondos

Ante una consulta sobre el destino de los fondos educativos, Rodecker consideró pertinente aclarar que “este año el fondo de financiamiento educativo por ley de presupuesto obliga a los municipios a invertir hasta un 40% en el interior y un 50% en el conurbano. Antes eso no existía y los municipios usaban el fondo de financiamiento educativo a discreción. Eso cambió y para bien”.

Seguidamente, Rodecker debió responder la afirmación de una de las representantes gremiales quien señaló que actualmente “no hay reuniones de UEGD (Unidad Educativa de Gestión Distrital) para que podamos denunciar los conflictos que tenemos en las escuelas”. En este punto, el presidente del CE indicó que “las reuniones de UEGD este año no se han realizado, esperemos que prontamente se pueda rever esa situación”.

n Asumir responsabilidades

El funcionario también explicó de qué manera se trabajó el último jueves en el marco del prolongado corte de agua realizado por la comuna. “Se intervino junto con Defensa Civil y Bomberos Voluntarios en lo que tiene que ver con la higiene en los baños y agua potable en los casos en los que trabaja el comedor. Nosotros garantizamos que cada uno de los establecimientos que no tenían agua pudieran tener, algunos con bomberos y otros administrándole agua mineral en bidones”.

Por último, ante la interpelación de un docente quien dio cuenta de las necesidades de varias escuelas del distrito, Rodecker expresó: “Lo dije el primer día cuando asumimos, no había que ser hipócrita y había que asumir las responsabilidades que había en infraestructura. Había una falencia enorme y estamos trabajando en ese sentido, no se pueden resolver las situaciones graves de infraestructura en muy poco tiempo. Es un trabajo a largo plazo y estamos trabajando en ese sentido. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo, absolutamente de todo. Y por eso los invitamos a quienes tengan inquietudes a que se acerquen al Consejo y vamos trabajando. Y en la medida de nuestras posibilidades siempre vamos a estar presentes”.