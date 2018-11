Es necesario generar espacios de debate

El sábado 17 de noviembre se realizará en nuestra ciudad la primera Marcha del Orgullo LGTBIQ, de carácter regional y declarada de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Es un hecho que para muchos puede pasar desapercibido, para algunos otros puede chocar con sus pensamientos conservadores, pero para otros tantos visibilizar el avance de una comunidad que se abre a acompañar un colectivo que clama, desde hace siglos por la igualdad y ya no quiere bajar su voz porque se trata de sus derechos, los mismos derechos inalienables de todo ser humano.

En este caso nuestro país es ejemplificador, sabiendo que aquí no solo se funda la Primera Organización Homosexual de América Latina, sino que hoy continúa a la vanguardia siendo el primer país (décimo en el mundo) en aceptar legalmente el matrimonio igualitario. No todo está hecho, queda mucho camino por andar aún.

Indirectamente ese recorrido, simbolizado en los colores de un arco iris, deja al descubierto junto a consignas y acciones colectivas de otros movimientos sociales como el feminismo, ecologistas, etc., un debate mucho más profundo para quienes realmente demuestren estar interesados en darlo; la necesidad de aggiornar a los actores e instituciones políticas a las nuevas demandas de la postmodernidad y evitar solo la proclamación de intereses genéricos e indeterminados, ejerciendo sus funciones a favor de quienes dicen representar.

Estos movimientos pretenden que quienes tienen el poder cambien sus estructuras reconociendo las nuevas demandas de la sociedad, incluyéndolos, reconociéndolos y respondiendo con sus decisiones.

Respondiendo con decisiones que tengan un valor real y no parches como a criterio propio fue por ejemplo la ley de paridad en los candidatos a elecciones para ocupar bancas en un 50% cada género. ¿Quién nos dice que las mujeres por su idoneidad no podrían ocupar un 90%?¿Quién asegura que por cumplir con ese parche no serán solo nombres sin mérito? Hace falta dar pasos que no se conviertan en una mera obligación sino que rompan pensamientos.

Y si retrocedemos solo algunos meses en el tiempo para situarnos en la demanda de miles de mujeres en el debate sobre el aborto y el papel que cumplieron nuestros legisladores anteponiendo pensamientos dogmáticos y propios frente a la realidad de las estadísticas y el clamor que claramente afuera de los recintos manifestaba una posición predominante, distando kilómetros de las aberraciones de algunas oratorias, nos encontramos con esa falta de representatividad con la que hoy cuenta el sistema político.

Debates

Con ello no quiero manifestar que sea hora de que la política incorpore y actué a favor de todos los intereses de cada movimiento social, porque de hecho puede ocurrir que varias personas se sientan parte de reclamos que no buscan bienes realmente colectivos; pero sí es momento de que sus actores comiencen a generar los espacios de debate necesarios para articular estas nuevas demandas. Es momento de que en los Partidos Políticos se hable de Identidad de Género, de Feminismo, de Educación Sexual Integral, de Aborto, de Ecología, etc.; y si quienes ocupan un lugar hoy no están preparados para llevarlo a cabo, dejen el lugar a las formas más frescas de ver la realidad.

Estamos ante una revolución del pensamiento y es una ola que no se va a detener por lo que habrá que adecuarse para efectivamente poder acompañarla.