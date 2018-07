“Eran las 8 de la mañana y ninguno de los docentes tenía su sueldo depositado”

Una situación inusual se produjo en la mañana de ayer cuando muchos docentes se acercaron a la sucursal del Banco Provincia para retirar su sueldo y se encontraron con que sus respectivos haberes no habían sido depositados.

A partir de ese momento, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (que nuclea a los gremios AMET, FEB, SUTEBA, UDOCBA) convocó a una medida de fuerza que se basó en una retención de tareas desde las 12 sin asistencia al lugar de trabajo acompañada de una manifestación frente a la sucursal bancaria.

No obstante, durante el transcurso del día la situación fue regularizándose y, desde la Dirección General de Cultura y Educación, se informó que todo se debió a un problema técnico.

n ¿Y los sueldos?

María José André, secretaria general de Udocba, explicó a La Opinión el por qué de la medida de fuerza y manifestación realizada en el mediodía de ayer. “En el día de hoy (por ayer) los docentes de la Provincia debían percibir sus haberes por ser el quinto día hábil y nos encontramos con la novedad de que a las 8 de la mañana ninguno de los docentes tenía el sueldo depositado. Solamente la parte que corresponde a Nación que es el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) era lo que figuraba en las cuentas de haberes de los docentes”, explicó.

En este marco, André señaló que “por esta razón se llamó a retención de tareas porque ya había pasado media jornada laboral y entonces no se podía decretar un paro. Y también vinimos a reclamar, a manifestarnos a la sede del banco de la Provincia de Buenos Aires al cual el gobierno le echa la culpa de que los docentes no hayamos percibido nuestros haberes en el tiempo previsto”.

Consultada sobre si la situación había comenzado a regularizarse con el correr de las horas, la dirigente señaló: “Algunos docentes percibieron sus haberes, otros la mitad y otros nada. Es decir que la orden de pago ha sido emanada desde el gobierno de la provincia pero no sabemos qué pasó en el transcurso desde que la orden salió del Ministerio y llegó al Banco Provincia”.

n “Hecho significativo”

Respecto de cuál es la lectura que como representante gremial realiza de esta situación en el marco de una problemática que ha motivado meses de lucha por parte de los distintos sindicatos docentes, la dirigente expresó: “Esto es muy significativo porque nosotros somos los únicos estatales que no cobramos, es decir que el error fue sólo con los docentes. Hay un fuerte rumor y un fuerte caldo de cultivo para que no se inicien las clases después del receso invernal y creo que ésta es una forma de demostrarnos que el poder lo tiene la Provincia pero no hace más que reafirmar nuestras convicciones de parar hasta que no se regularice toda la situación del sistema educativo en la Provincia de Buenos Aires”.

Por último, señaló que “la idea es hacer asambleas docentes el próximo martes y miércoles en las escuelas y una asamblea de delegados para ver qué quieren las bases”.

n “Está depositado”

En tanto, desde la Dirección General de Cultura y Educación se informó a través de un comunicado que en “el día de hoy (por ayer) y, tal como está establecido, se está realizando el pago de los salarios de todo el personal administrativo, docente y no docente. Al mismo tiempo, hemos detectado que debido a la implementación de un nuevo sistema tecnológico, se han reportado demoras sobre las que el personal técnico e informático del Banco Provincia y de la Dirección de Cultura y Educación están trabajando para lograr regularizarlo a la mayor brevedad posible. De esta manera, en el transcurso del día de hoy (por ayer, 6 de julio) la totalidad del personal estará cobrando el salario en sus cuentas sueldo”.