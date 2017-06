Equilibristas de dos mundos

Siempre hay una historia para contar. Cada persona podría contar su propia vida y, tal vez, con suerte, su propia muerte. Y allí vamos, marchosos, a tratar de asir las palabras antes que se las lleve el viento, reinterpretarlas e intentar desentrañar lo que dijo pero no dirá, lo que quizás sea pero no será, lo que se debe, lo que se puede, lo valioso, lo verdadero.

Aquello que fue, lo historiaremos y al futuro lo viviremos y a poco de andar será pretérito.

Fue. Y fue imperfecto.

Los verbos son nuestros preferidos por definición. A ellos apelamos en la búsqueda diaria de lo acontecido. Los sustantivos son materia y los adjetivos estigmatizan.

¿Cuidado con lo que deseas?

No. Cuidado con lo que escribes.

Buscamos expresarnos con un estilo claro y ordenado, caracterizado por su simplicidad, sin meternos con interminables razonamientos sobre el sentido de la vida.

Intentamos acabar con la dudosa veracidad a la que lleva el silogismo aristotélico, o por decirlo de otra manera, con la lógica pura. Dos más dos no siempre es cuatro.

Nos sometemos permanentemente a un dualismo sustancial entre el pensamiento y lo prosaico. Entre la autonomía de la moralidad frente al mundo objetivo o la pertenencia del ciudadano a estos dos mundos.

Los imperativos hipotéticos “deberás hacer” cuando el fin es posible, nos complican pues lidiamos también con la prudencia.

Hasta aquí, nuestro mundo interior. El océano de dudas y certezas en el que nos sumergimos esta rara avis humanoide que somos los periodistas. Con nuestras metas (o afanes locos) y nuestras empresas.

Ese otro mundo en el que nos incluímos y al que intentamos decifrar es muchísimo más complejo como lo es todo aquello que no podemos controlar… pero igual vamos en su búsqueda.

Y en el camino saludamos a la Felicidad Incompleta, al Dolor Enojoso, al Agradecimiento, a la Cruda Verdad, a la Vida.

¿Falta el aire? Es que sobran motivos.

Los hechos nos atraviesan y sin pedir permiso se nos meten bajo la piel. En vano querer desprenderlos. Nos diluiríamos en el intento.

Y sí, ya forman parte de nuestro ser. Es lo que somos.

Somos periodistas.

Cada día las páginas en blanco nos desafían. Y recojemos el guante pero sin la seguridad de salir victoriosos de ese duelo:

n Debemos entretener pero sin dejar de ser serios.

n Si publicamos lo de ayer, somos historia.

n Si publicamos noticias de último momento, no están bien chequeadas.

n Si solicitamos fondos, tenemos mentalidad de mendigos. Si no, ¿de dónde sacan la plata?

n Si editamos las notas de firma, desviamos la idea del autor. Si no lo hacemos, publicamos demasiada palabrería.

Y si piensan que este párrafo ya lo han leído…¡tienen razón! Pero no por eso es menos cierto.