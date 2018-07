Enviarán una nota apuntando a que las tarifas sociales lleguen a quien más lo necesite

La secretaria de Desarrollo Humano municipal, Cristina Ferster, se reunió en el Concejo Deliberante con miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, con quienes se abordaron diferentes cuestiones en torno a la tarifa social principalmente para el consumo de energía eléctrica, resolviéndose el pronto envío de una nota a la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen donde se solicitará una contemplación más minuciosa de diferentes casos.

Según se explicó, se apuntará a que algunos vecinos que no pueden acceder al beneficio de la tarifa social por determinadas cuestiones contempladas en los requisitos de la ayuda pero realmente lo merezcan, puedan hacerlo, a la vez que también se busca que se le quite la ayuda a ciertos casos que la reciben por cumplir con determinados requisitos pero por otro lado cuentan con diversas fuentes de ingreso que los posicionan mejor que algunos que no tienen tarifa social.

La idea es “equilibrar la balanza” y que aquellos que cuenten con cierto respaldo y estén accediendo a una tarifa especial le dejen más lugar a quienes realmente lo necesitan pero por ahora no pueden contar con el beneficio por no cumplir con ciertos requisitos.

Equilibrio

Los concejales presentes en la reunión fueron Laura Angelini (Una Nueva Alternativa), Norma Cascini, Ricardo Paso, Francisco Recoulat, Alberto Rodríguez Mera, Adriana Velázquez (Cambiemos), Mónica Estévez y Martín Sotullo Lanz (Unidad Ciudadana). Y sobre la cita Angelini explicó que “en lo que hace a las tarifas sociales, con respecto a la electricidad las manda el OCEBA, que es el órgano de control de la Provincia y define cuáles son las tarifas sociales a aplicar, algo que teóricamente se debe respetar, pero el tema es ver cómo se maneja la Cooperativa con aquellos casos que se presentan a solicitar en persona una tarifa social tanto en la Cooperativa como en el Municipio”. Y así la concejal explicó que “tienen que reunir ciertos requisitos”, entre ellos no tener vehículos que no superen cierta antigüedad (10 años) o más de un inmueble, añadiendo que estos dos factores le significaron a algunos vecinos perder el beneficio de la tarifa social.

Según se informó, son alrededor de 4.800 las tarifas sociales aplicadas actualmente en el ámbito de Trenque Lauquen, pero con el objetivo de poder concretar una ayuda más significativa “se va a enviar una nota a la Cooperativa donde se pedirá que se revean casos de gente a la que no le corresponda la ayuda más allá que cumplan con ciertos requisitos, y a la vez se incluya a gente que se sepa que realmente lo necesita”. “Todo aquel que quiera solicitar la tarifa y piense que cumple con los requisitos puede ir a la Cooperativa y llenar un formulario que se envía al Municipio, y desde ahí se hace luego una encuesta social para determinar los casos en los que corresponda y en los que no”, explicó Angelini, añadiendo que “se planteó particularmente la situación de casos de personas que están incluidas en las listas del OCEBA pero se sabe que no les es necesaria una tarifa social” con el objetivo de que para esos casos haya encuestas también y para poder “ayudar a los que sí les corresponde”.

Por otro lado, se explicó que “los cortes al beneficio de la tarifa social son automáticos en muchos casos ya que desde el OCEBA entrecruzan datos con, por ejemplo, el Registro de la Propiedad del Automotor y también se tiene en cuenta si un usuario tiene más de un medidor a su nombre”.

Casos

En tanto, desde la Cooperativa de Electricidad se explicó que “normalmente el procedimiento que sigue quien considera que debe acceder a la tarifa social es recibir una planilla y presentar documentación para que sea enviada al Municipio y, si con la encuesta que hace la Municipalidad se determina que debe otorgarse la tarifa especial, se le es dada”.

También se explicó que con los mismos criterios se ha retirado el beneficio de la tarifa social a quienes no cumplen con todos los requisitos. A la vez que se reconoció que en la Provincia se ha establecido una serie de requisitos que hacen que el beneficio le corresponda a algunas personas que cuentan con ciertos recursos y podrían no necesitar un subsidio, y se agregó que en algunos casos de este tipo ha habido depuraciones, especificándose que principalmente esto se dio con gente que cobra jubilaciones mínimas pero además cuenta con otro tipo de respaldo.

Tras esto, se añadió que, en el otro extremo, “si hay gente que necesita la ayuda y no tiene aún tarifa social por diferentes factores, es cuestión de analizarlo”, y destacaron que será bienvenida toda ayuda que se pueda dar desde el Municipio para detectar tanto a quienes le corresponda el beneficio en cuestión como a aquellos que no.

Pedidos y aplicación

Por último, desde la CETL se señaló que actualmente ingresan a esa institución entre 2 y 3 pedidos de tarifa social por semana, estando vigentes hoy por hoy un total de 4.839 beneficios de ese tipo a nivel local.