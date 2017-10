Entregaron ayer las 19 casas destinadas al personal policial

Con la presencia del presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la provincia de Buenos Aires Dr. Juan Eduardo Caniggia, autoridades policiales y funcionarios del municipio se concretó ayer la entrega de 19 viviendas del Círculo Cerrado para policías que la comuna construyó en el sector de la Ampliación Urbana.

Vale recordar que las viviendas fueron realizadas con fondos provenientes de la Caja y ejecutadas por personal del municipio.

Fue un momento de emoción y alegría para los beneficiarios que acompañados de sus familias recibieron de manos de las autoridades las tan preciadas llaves de lo que de ahora en más será su hogar.

n Solidaridad

Previo a la entrega de llaves, el titular de la Caja de Retiros, Dr. Juan Eduardo Caniggia recordó “cuando nosotros recibimos nuestra primera casa. Y sinceramente si no hubiésemos tenido la posibilidad de recurrir a un préstamo de una institución intermedia como ha sido en nuestro caso el Banco Hipotecario, no hubiese podido tener mi primer casa que fue un eslabón para seguir creciendo en mi vida profesional porque me dio una tranquilidad enorme saber que tenía mi hogar”.

En este sentido remarcó que “no es posible si no se cuenta con la ayuda de terceros. Y ustedes han contado con la ayuda del municipio y de la Caja de Policía. Porque desde el directorio y desde el fondo de ayuda financiera nos propusimos salir en ayuda de algo que creemos que es muy valioso: darle la posibilidad a que el personal de la fuerza cuente con su casa”.

Asimismo reconoció que “ha sido un sacrificio tanto de ustedes como de nosotros porque esto surge de un fondo solidario al que aportan todos los meses”.

Y si de solidaridad se trata Caniggia aseguró que “no hay actividad más solidaria que la del policía. Porque no solamente dejan momentos gratos de la familia por estar en el servicio sino que además tanto la sociedad como la ley les exige que tengan como prioridad el cuidado del patrimonio y la vida de terceros y después la de ustedes. Es por eso que desde la Caja y desde lel ministerio de seguridad queremos ayudar a los que nos ayudan”.

n Hogar

Por su parte en representación del municipio el secretario de Obras Públicas, Miguel Bulián expresó que “hoy es un día muy lindo porque una casa no solamente son ladrillos sino que representa algo muy importante para todos como es el hogar”.

Y agregó que “la casa representa el hogar que va a formar cada una de las familias. Y a eso es lo que se apunta con este tipo de iniciativas porque las obras son de la gente y por eso nos sentimos muy orgullosos y contentos de que la Caja haya confiado en el municipio para poder llevar adelante este proyecto que finalmente hoy tiene su concreción con esta entrega. Esperamos que todos puedan disfrutar de esta casa que sin lugar a dudas será para ustedes el inicio del hogar”.