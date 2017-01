Entre mucho análisis y posibles alianzas ya comienzan a palparse las legislativas 2017

El FpV buscará sumar tres concejales a su bloque hoy integrado por dos ediles. Desde UpTL se contempló la posibilidad de realizar alianzas con otras fuerzas y no se descartó pasar a formar parte de Cambiemos. En este último frente se concretará una reunión entre dirigentes de la UCR y el PRO para lograr la conformación de la mesa local de este espacio. Varias coincidencias entre el FR y el GEN.

A partir de mañana las distintas fuerzas políticas comenzarán a transitar un año que se prevé de mucho trabajo, de intenso debate interno y de concreción de alianzas entre los distintos espacios de cara a lo que serán las elecciones legislativas.

Si bien faltan varios meses para que estos comicios de medio término se lleven a cabo, ya son varias las fuerzas que quieren ser protagonistas a nivel local y buscarán acceder a una o varias bancas en el Concejo Deliberante.

En ese marco, La Opinión realizó diferentes consultas a dirigentes políticos locales para consultarles cómo ven el año electoral que comenzará mañana mismo.

n ¿Alianzas?

Jorge jordán, concejal de Unidos por Trenque Lauquen, dijo que prevé un 2017 “muy intenso electoralmente, nosotros vamos a seguir trabajando como hasta el día de hoy, con proyectos que resuelvan los problemas a la gente, recorriendo el distrito y abordando distintas áreas, educación, seguridad y obras. Estamos avizorando que va a haber alianzas, frentes, porque nadie por sí solo tiene la fuerza política para poder ganar una elección. Sé que hay varias conversaciones y se va a dilucidar a partir de marzo todo esto”, dijo antes de señalar que “de todas maneras, a nosotros lo que más nos interesa es responderle al vecino, escucharlo, atender sus inquietudes, por ahí pasa el tema, el efecto arrastre es muy valioso pero lo más importante es trabajar cerca de la gente”.

Consultado sobre si en los próximos meses cabría la posibilidad de que la fuerza que él lidera en la ciudad se una a Cambiemos, Jordán comentó: “Es cierto que hemos tenido conversaciones con la gente de Cambiemos, hemos tenido mucho trabajo conjunto con los integrantes de ese bloque y estamos muy agradecidos porque de esa manera se han logrado ordenanzas más que importantes como lo son el estacionamiento medido que sacó de la calle a 25 jóvenes, los créditos universitarios y la residencia estudiantil, entre otros. Y esa comunicación es importante y hace que uno trabaje con comodidad”, dijo y afirmó que “aún no hay nada acordado ni mucho menos, incluso en algún momento de llegar a una definición se va a hacer siempre con el grupo que me acompaña y de esa manera nos sentaremos a conversar. Nuestras aspiraciones son trabajar de cara a las elecciones que viene y Dios dirá en qué camino nos encuentra. Pero vamos a participar porque creemos que tenemos un buen equipo y mucho compromiso con la gente”.

Por último, el edil deseó un “feliz año a toda la gente, a quienes nos han acompañado y también a quienes nos han criticado y que el 2017 nos encuentre con mayor unidad y trabajo conjunto”.

n Fortalecer la UCR

Por su parte, el presidente del partido de la UCR, Francisco Font, dijo que “nosotros, en principio, vamos a continuar integrando la coalición de Cambiemos. El radicalismo, por supuesto, es mayoritario en Trenque Lauquen, hoy todos los concejales que integran el bloque Cambiemos son radicales, también el intendente, y hay mayoría en el Consejo Escolar y por eso creemos que tenemos una situación de mayoría en la composición de la fuerza a nivel local. En ese marco, el radicalismo va a seguir tratando de fortalecerse como partido si bien en Trenque Lauquen ha sido fuerte históricamente, ha gobernado, a excepción de dos períodos, todos los demás desde la vuelta de la democracia. Y va a pretender contar con una mayoría en el Concejo Deliberante”, dijo.

Font comentó que “hay más partidos políticos que quieren sumarse a Cambiemos aunque esto es futurología porque no ha ocurrido. Sí se puede afirmar que en los próximos días estaríamos invitando a la gente del PRO para conversar distintos aspectos sobre el frente Cambiemos con la idea de conformar la mesa de Cambiemos en Trenque Lauquen”.

Por último, Font comentó que “vamos a trabajar para acompañar al intendente, cumplir con los objetivos de la campaña, no despegarnos de lo que propusimos y que la gente votó. Se vienen meses de intenso trabajo para definir muchas cuestiones, será un año muy activo. Este tipo de elecciones son más difíciles que las que definen cargos ejecutivos porque la gente sabe que no define intendente y define otros aspectos, generalmente son más difíciles para el partido que está gobernando. Muchas veces los intendentes perdieron la primera legislativa que les tocó luego de asumir. Nosotros a eso lo tenemos bien presente y por eso sabemos que tenemos que redoblar esfuerzos”.

n El FpV

Con respecto a posibles alianzas, Federico Crowder, concejal del FpV, recordó que “nuestro espacio incluye a Nuevo Encuentro, a La Cámpora, el Movimiento Evita, a todos los movimientos nacionales y populares. Recientemente el Consejo del Partido Justicialista de Provincia de Buenos Aires dio a conocer un documento que consideran a Cristina (Fernández) la conductora de este espacio. La unidad de este peronismo, más todos los espacios que adhieren al movimiento nacional y popular como lo planteó Cristina (quien es quien la conductora del FpV a nivel nacional) va a hacer en la elección que viene un gran papel demostrando que al neoliberalismo se lo enfrenta unidos y de manera organizada”.

Respecto a lo estrictamente local, Crowder comentó: “Mónica (Estévez) es la conductora a nivel local, ella tiene grandes posibilidades de integrar una lista ganadora. Así que ya estamos organizados en la cuarta sección electoral, hemos tenido reuniones con varios dirigentes del Frente para la Victoria de la zona para establecer bien cómo trabajar de manera organizada de cara al año que viene”, dijo y afirmó que “nuestras expectativas es sumar tres concejales en la próxima elección para que pasemos a ser un bloque de cinco”.

Por último, invitó “a todos los trenquelauquenses o ciudadanos que piensen que el movimiento nacional y popular es el camino a seguir y lo que el pueblo necesita invitarlos”.

n Gen y FR

Los integrantes del Gen Trenque Lauquen, espacio que responde a nivel nacional a la diputada nacional Margarita Stolbizer, se encuentran trabajando intensamente de cara a las elecciones legislativa de un 2017 que promete ser intenso y de un profundo debate político.

En este marco, Lucas Castrillón, uno de los referentes de este espacio en Trenque Lauquen informó a este medio que “estamos trabajando este año desde el punto de vista interno, estableciendo autoridades y sumando afiliaciones”.

En ese sentido, comentó que hoy preside el Gen el vecino David Siles Torrico. “Ese era un paso importante para poder trabajar ya con una estructura orgánica armada que nos defina bien como espacio político”.

Castrillón admitió que, luego de las elecciones del 2015 “quedamos muy golpeados. Fue una elección en la que hubo una gran polarización y nosotros como espacio quedamos relegados. Ahora nuestra tarea es reunifircarnos y volver a la actividad política trabajando de manera intensa siguiendo la figura de Margarita Stolbizer y Pablo Micheli, entre otros dirigentes que son nuestra guía”.

Asimismo, Castrillón comentó que “hoy vemos que hay una gran crisis política de representación y el GEN no le escapa a eso y estamos tratando de plantar una bandera un poco bastardeada que es la bandera progresista en Trenque Lauquen y tenemos que profundizar nuestro camino. Tuvimos dos elecciones, una en 2013 y otra en 2015 y ahora la idea es competir en 2017”, dijo antes de señalar que aún no pueden dar mayores definiciones teniendo en cuenta que “en Trenque Lauquen también estamos atados a las alianzas que se realicen a nivel nacional y provincial”.

Respecto de esto último, el joven dirigente señaló que “tenemos conexiones y trabajamos conjuntamente con dirigentes de primera y segunda línea del Gen y también de la CTA que dirige Pablo Micheli y así continuaremos haciéndolo durante el 2017. Hoy lo importante es que el 2016 termina con la conformación de nuestro espacio conseguimos las afiliaciones necesarias y se formó la mesa del Gen local. Ahora continuaremos haciendo reuniones con los integrantes locales para definir el trabajo que iremos realizando en los meses que siguen”.

n Ni populismo ni ajuste

Cabe señalar que hace pocos días los líderes del Frente Renovador, Sergio Massa, y del GEN, Margarita Stolbizer, encabezaron una conferencia de prensa conjunta en la que se presentaron como una “alternativa política” para las próximas elecciones.

“La Argentina necesita una alternativa política para que la gente la pase mejor no sólo a partir de 2019, si nos toca ser gobierno, sino de 2017, a partir de propuestas e ideas”, afirmó Massa.

El diputado nacional sostuvo que “la alternativa es romper la trampa, la idea de que es populismo o ajuste” y agregó: “Aspiramos a construir una alternativa desde el Parlamento, con trabajo conjunto, que nos permita que los grandes protagonistas sean la clase media y los trabajadores”. De concretarse esta alianza: ¿La misma tendrá su eco en Trenque Lauquen?

En este punto se expresó el concejal del FR, Juan Pablo Ripamonti, quien señaló: “Tenemos un avance desde el punto de vista legislativo con el Gen con quienes hemos tenido coincidencias y se trabajó conjuntamente en una agenda legislativa logrando temas importantes como la Ley del Arrepentido, el Impuesto a las Ganancias, Ley de Pymes. Falta mucho todavía para definir nombres, voy a seguir a trabajando en el espacio de Sergio Massa va a ser un año con mucha propuesta, muy legislativo, con la elección del año pasado se cambió la forma de hacer política en la Argentina. Hubo un diálogo constante, con diferencias pero con respeto. Es la forma de hacer política en la que creo”, afirmó. Por último, dijo que aún “falta mucho todavía” para comenzar a definir nombres que integren una futura lista.