Entre hoy y mañana, los últimos cierres de campaña política

La primera en hacerlo fue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores que lleva como primera precandidata a concejal a la vecina Eleonora Olano. La presentación contó con la presencia del precandidato a senador por la cuarta sección, Adalberto Ricci, quien visitó Trenque Lauquen en apoyo a la lista local.

Esta noche, a partir de las 20.30 en el Club Ferro Carril Oeste, hará lo propio la Lista 4 de Unidad Ciudadana que encabeza el vecino Lucas Ustarroz.

n Mañana

En tanto, el jueves a las 11 realizará su cierre de campaña la Lista 2 de Unidad Ciudadana que tiene como primera precandidata a concejal a la dirigente Mónica Estévez. El mismo se realizará en la sede del Partido Justicialista.

Por su parte, la Lista 1País que lleva como primer precandidato a concejal al actual edil Jorge Jordán también realizará su cierre de campaña mañana con una caminata por calle Villegas a realizarse desde las 18.

Este mismo día, a las 20.30 en el Comité de la UCR cerrará la campaña la única lista que presentó el Frente Cambiemos para estas PASO y que lleva como primer precandidato a concejal al vecino y actual funcionario municipal Alberto Rodríguez Mera. Actuará la banda local Más de lo Mismo.

Por último, también a las 20.30, la Lista 1País que tiene como primer candidato al también concejal Juan Pablo Ripamonti realizará su cierre de campaña mañana por la noche en el salón del Club Monumental con un encuentro que estará matizado por la actuación musical del grupo de cumbia Los Gigantes del Ritmo.

n No hacen

En tanto, habrá dos listas que no realizarán cierres de campaña. Una de ellas es la correspondiente al Frente Cumplir que tiene como primer candidato a concejal al arquitecto Lucio Moralli. “Vamos a seguir trabajando desde nuestros hogares”, explicó a este medio el dirigente Pedro Roig, quien en los presentes comicios será precandidato a senador provincial por la fuerza que, a nivel nacional, lidera el dirigente Florencio Randazzo.

La otra es el Frente Creo que encabeza la reconocida artista Silvina Orozco quien no se encuentra en Trenque Lauquen por razones laborales.