Enrietti y Andrea Turchi se suman al gabinete municipal

El intendente municipal anunció cambios en su gabinete, entre los que se cuentan dos incorporaciones y algunos cambios de funciones.

El jefe comunal informó que a partir de la intención de optimizar la gestión se realizará “un reordenamiento de piezas después de un año de gestión que busca apuntalar la forma de la toma de decisiones y dinamizarlas y hasta corregir algún defecto de estilo en la conducción”.

Este fue un año de aprendizaje que me ha permitido ver quiénes rinden y buscar transversalizar la toma de decisiones. El año 2017 será muy intenso por la cantidad de obras en marcha y las que faltan iniciar con el fondo de infraestructura del año anterior y éste.

Los cambios anunciados por el jefe comunal son los siguientes: “Juan Simón Pérez, hasta ahora secretario de Gobierno, pasará a ser el secretario general del Municipio, quien se ocupará de ser el vínculo entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, para darle fluidez a esta cuestión, para aceitar una relación necesaria y constructiva con todos los bloques; además asesorará a todas las áreas en cuestiones técnicas de la administración.

El cargo de secretario de Gobierno será ocupado por el actual director de Asuntos Legales, Gustavo Marchabalo. Se ocupará de descomprimir situaciones cotidianas, es joven y con experiencia en otros Municipios que ha demostrado capacidad y compromiso, estimó el intendente.

Por otra parte Pablo Silvani pasará a ser secretario de Hacienda, en un rol más político y estratégico que el de Contador. Ellos tres serán quienes me acompañen en este trabajo político que me permitirá estar en contacto con la gente, en la calle, que es lo que creo necesario para este segundo año de gestión”.

En este marco, el hasta ahora tesorero municipal, Ezequiel Adolfo, pasará a ser el contador municipal, y la subtesorera, Ofelia Scussel, ocupará el cargo de tesorera de la Comuna.

n Con los barrios

Mariana Singlar quien fuera secretaria general, comenzó a trabajar en la relación con los referentes de cada barrio de la ciudad, y continuará trabajando en ese campo. “Para nosotros es fundamental este nuevo rol, sobre todo con el Presupuesto Participativo que este año tendrá una característica que es una gran cantidad de obras públicas. Ella articulará con distintas obras del Municipio ejerciendo un control sobre esas obras”.

Por último, las incorporaciones al gabinete anunciadas por el intendente serán, por un lado, el ingeniero Adhemar Enrietti como subsecretario de Servicios Públicos. Esta área se encargará de Agua, Cloacas e Iluminación pública, pero además se le sumará la Dirección de Higiene Urbana con todas sus dependencias.

“Esto es muy importante porque los servicios públicos son siempre una demanda importante en la comunidad. Se necesita mucha capacidad de conducción y gestión en esta área que es muy grande y visible”, señaló Fernández.

La segunda incorporación es la de Andrea Turchi, quien desempeñará el cargo que estaba vacante de secretaria privada, “área que necesito tener para una delegación de funciones para poder dedicarme a otras cuestiones. Ella se ocupará entre otras cosas de llevar la agenda, el vínculo con los funcionarios municipales locales y de otros distritos, provinciales y nacionales. Por su experiencia como couch nos ayudará seguramente a mejorar el trabajo en equipo”, sostuvo.