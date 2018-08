Enrietti destacó que el impacto no está relacionado con el consumo

Ante las quejas que generaron las facturas de las tasas municipales con vencimiento en agosto, sobre todo las correspondientes a Servicios Sanitarios (bimestral) y ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) por parte de vecinos que se han encontrado con aumentos muy importantes en algunos casos, y tras las explicaciones que dio ante este medio el contador del Municipio, Ezequiel Adolfo, también se refirió al tema el director del Servicios Públicos, Adhemar Enrietti, quien señaló que son muchos los reclamos de vecinos que se acercan diariamente al Municipio a consultar por los incrementos de ambos servicios.

Desde Servicios Públicos se remarcó que la facturación de los servicios sanitarios, como agua y cloacas, se ajustó a los nuevos valores establecidos por la Ordenanza Impositiva sancionada en el Concejo Deliberante.

Y Enrietti indicó que el impacto no está relacionado con el consumo, sino con la tasa de mantenimiento del servicio, que es un monto fijo y pasó de 20 a 70 pesos en lo que se refiere a cloacas y de 44 a 66 pesos en el caso del agua potable. “Como la factura es bimestral, ha impactado en el costo fijo, pero no pasa esto en el consumo de metros cúbicos de agua”, explicó.

¿Mensual?

El funcionario también dijo que se está trabajando en la posibilidad de cobrar los servicios de forma mensual y que Trenque Lauquen sigue teniendo valores muy por debajo con relación a otras ciudades en lo referido a servicios. Además agregó: “Cada vez tenemos más estados que tomar, se está incorporando la Ampliación Urbana y estamos ajustando cuestiones de personal y operativas para ver qué posibilidades tenemos de facturar mensualmente”.

Control

Por otro lado, Enrietti se refirió a los reclamos por altos consumos, que son frecuentes y tienen que ver con la toma, que es manual y a veces hay fallas en los medidores.

También invitó a los vecinos que tengan dudas con la facturación a acercarse al área de Fiscalización para evaluar si se trata -o no- de un error y, en ese caso, volver a facturarle al usuario.

Y aquí cabe recordar que el contador Adolfo también aconsejó a los vecinos que recibieron boletas con montos muy abultados a acercarse al municipio para plantear el reclamo y que se pueda verificar si hay alguna pérdida o si no se ha tomado bien el consumo. “Todo es solucionable, ya lo venimos haciendo, así que quienes tengan alguna duda que hagan el reclamo, se iniciará el trámite y se realizará la verificación correspondiente”, indicó.

Por último, cabe recordar que además el director de Servicios Sanitarios, Domingo Lanciano, remarcó que “era indispensable aumentar lo referido al servicio de cloacas, porque con lo que se estaba cobrando no se podía sostener el servicio”.