Enojados, los gremios docentes esperan una propuesta superadora

Después de rechazar la propuesta de aumento salarial presentada por el gobierno de María Eugenia Vidal, los gremios docentes se mantienen expectantes en el marco de una negociación que ya comenzó complicada.

Cabe señalar que en la primera reunión, el Gobierno ofreció un aumento del 18% en cuatro tramos, lo que generó el contundente rechazo de los docentes que exigen “no estar por debajo de la línea de pobreza”.

A nivel local, los gremios se mantienen en estado de alerta esperando información que según dijeron dependerá de la postura que tome la Provincia, en cuanto a una posible nueva reunión para seguir discutiendo el salario de los maestros. Opinan desde la UEB-FEB, Suteba y Udocba.

n “Muy poco”

Desde la Unión Educadores Bonaerenses, adherida a FEB, la secretaria gremial María Alicia Scuri, dijo que la propuesta salarial no los sorprendió porque es lo que se venía comentando y aseguró que “es insuficiente y por eso se rechazó”.

Asimismo consideró que ahora habrá que esperar porque en el encuentro no se fijó fecha para una nueva reunión, “estamos expectantes, todavía falta para que termine febrero y se está esperando a que nos citen a un nuevo encuentro y ofrezcan algo más”, señaló.

Sobre la oferta salarial recalcó que “no la pusieron a consideración de las bases porque es muy poco, ya se perdió poder adquisitivo el año pasado y 18 por ciento fraccionado en cuatro tramos es muy poco, seguramente la inflación va a ser superior al 20%”.

n Unos $220

Por su parte, la secretaria general de Suteba Trenque Lauquen, Susana Martínez reconoció que “sabíamos que nos iban a proponer un 18%, no nos tomó por sorpresa y se rechazó de inmediato porque no ameritaba una consulta a las bases, ahora estamos a la espera de que se nos convoque a un nuevo encuentro con una oferta superadora”.

“Nos propusieron el 18% en cuatro cuotas que terminaríamos de cobrar en octubre (sueldo de noviembre) lo que implicaría en el primer trimestre un aumento de 220 pesos por mes, por eso no hubo discusión porque esto no se puede aceptar de ninguna manera”, reafirmó la dirigente gremial.

En cuanto a los reclamos, Martínez remarcó que “planteamos fuertemente la convocatoria a paritaria nacional para que se pueda establecer el piso y luego que cada provincia pueda tener su propia discusión, pero el Gobierno nacional no lo acepta, lo que nos está pasando es que el Gobierno propone la paritaria como un techo y no como un piso por lo que hemos estado luchando tantos años”.

Al respecto sostuvo que “estamos buscando recuperar el poder adquisitivo que se perdió el año pasado cuando no reabrieron la paritaria, esto es lo que venimos planteando desde el 9 de agosto del 2016, y prever la inflación de este año, porque el aumento queda por debajo de lo que hemos perdido”.

Sobre el futuro aventuró: “Si no hay una propuesta viable para llevar a las bases, que permita recuperar el poder adquisitivo que se perdió el año pasado y prever la inflación de 2017 seguramente las clases no van a comenzar”.

n “Tomada de pelo”

Desde Udocba, la titular del sindicato a nivel local, María José André, quien ayer se encontraba participando de un plenario en Capital Federal, señaló: “Estamos desilusionados, decepcionados porque el 18 por ciento parece una tomada de pelo a los docentes, no se recupera el poder adquisitivo que se perdió en 2016, de alrededor del 10 por ciento (30% de aumento contra 40% de inflación) y tampoco se toma en cuenta la inflación para este año”.

Dijo al respecto que “primero tienen que solucionar lo que quedó pendiente y después empezar a discutir, ahora hay que esperar un nuevo llamado de la comisión técnica salarial y esperar que el Gobierno mejore la propuesta, porque en este contexto las clases no empiezan”.

Tras remarcar que el reclamo apunta a 17 mil pesos de básico, “nadie puede ganar menos de 14 mil pesos”, sostuvo que el aumento debería ser del 35 por ciento, un 10 por ciento de resarcimiento por la pérdida del poder adquisitivo anterior y un 25 por ciento para este año”.