Encuentros familiares y también con amigos

La puesta en marcha de una habilitación a las reuniones familiares en Trenque Lauquen desde hace casi dos semanas, en el marco de la flexibilización de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, hizo circular una novedad confirmada en las últimas horas por La Opinión, la cual refiere a que junto a los encuentros familiares también están contempladas las reuniones con amigos.

Los encuentros con amigos están englobados en los mismos protocolos que los familiares, y el permiso para que se den este tipo de citas se sustenta en los supuestos que marcan que uno debe reunirse con personas de las cuales conoce sus movimientos habituales, y puede distinguir que el contacto con ellos no significa ningún riesgo de contagio de Covid-19.

En Pehuajó

Por otro lado, el lunes el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, anunció junto al Secretario de Salud, José Picheto, a 88 días de inicio de la cuarentena obligatoria, una medida que también marca que las familias podrán volver a compartir reuniones familiares que no superen las 10 personas.

Los funcionarios solicitaron responsabilidad, no compartir infusiones como el mate o utensilios. Lavarse las manos frecuentemente, usar tapa nariz-boca, respetar el distanciamiento social y fundamentalmente administrar esta oportunidad con conciencia.

En tanto, en la mañana de ayer la Municipalidad de Pehuajó terminó de montar un centro de aislamiento que contará con 30 camas para pacientes que puedan contraer covid-19, y que por cuestiones de espacialidad no puedan llevar a cabo la cuarentena en sus hogares.