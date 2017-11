Encuentro de Arte Mural, vándalos y prohibición de la pirotecnia en la ciudad

n Por teléfono

n Murales

Gabriela destacó el trabajo realizado en el Parque Municipal por los artistas locales y visitantes. “Qué indo que se realice en Trenque Lauquen un encuentro de muralistas como el que se realizó esta semana, la ciudad queda más linda, la gente de pueblos vecinos nos viene a visitar y Trenque Lauquen se impone a nivel cultural en la provincia. ¡Que se re pita!”.

n Murales 1

Mirta coincidió con Gabriela. “Felicitaciones a los artistas por el trabajo realizado en el Parque Municipal, realmente el movimiento fue mucho y las paredes quedaron bellísimas”.

n Luminarias

José dejó el siguiente pedido a la Municipalidad. “Soy un vecino de la calle Sargento Cabral y Pacheco, hay unas cuantas luces de mercurio quemadas, están esos famosos chupetines quemados y los vecinos nos preguntamos si se pueden reparar”.

n Por la web

n Pirotecnia

Alejandro, sobre los controles a la pirotécnica: “Esperemos encontrar alternativas de festejo sin molestar al resto de la sociedad, quien dice que hasta no pueda ser el inicio de otros eventos de recreación sanos y sin peligro. Ojala la municipalidad cumpla la ordenanza, y los ciudadanos también nos respetemos mas”.

n Vándalos

María Luz Fernández, sobre los daños en el 30: “Siempre dije que debe de estar cerrado, así de noche no puede entrar nadie. Desgraciadamente siempre hay gente de mal vivir que no valoran nada y nunca tienen nada. ¿Porque no colocan cámaras para ver quienes son?”

n Caballo

Santiago, sobre el rescate del caballo maltratado: “Felicitaciones a todos los que intervinieron. Estos casos auspician que no todo esta perdido y que realmente los buenos somos mayoría, y para el maltratador tareas comunitarias con animales de por vida para que sea ejemplificador. A todos los que permitieron este salvataje ya tienen el cielo ganado.

n Por facebook

Sobre la prohibición de la pirotecnia, Agustín comentó: “Siempre está el egoísta que dice que esta mal la prohibición ya que la pirotecnia se utiliza solamente en las Fiestas, pero esa sola vez afecta a personas, porque no es sólo a los perros. Me parece perfecto que prohíban la pirotecnia”.

El usuario “Mp Insaurralde” agregó: “Y que cumplan cuando alguien de la cuidad festeja el cumpleaños de 15 de sus hija con pirotecnia. Es decir, la ley es para todos”.

Cecilia, por su parte, agregó: “También cuando festejan por el fútbol”.