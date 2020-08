Encontró una buena suma de dinero en la calle y la devolvió

Una vez más, la comunidad vuelve a destacarse por un gesto solidario, de esos que hacen de este mundo un lugar más bello donde vivir. Ocurrió el último miércoles cuando la vecina Gladys Carini encontró un fajo de dinero en la calle y, luego de intentar encontrar a su dueño durante toda la jornada, finalmente en horas de la noche pudo dar con él: un ayudante de albañil quien hoy se encuentra atravesando un momento económico difícil, según se contó.

En diálogo con la señal local de Cablevisión, la vecina contó cómo se dieron los hechos: “El miércoles por la mañana iba caminando para el trabajo y encontré un fajo de dinero tirado casi en el medio de la calle. Me llamó la atención porque en la vereda de enfrente hay un comercio donde había gente, pero nadie mirada. Así que, nerviosa, me agaché, lo levanté. Llevaba una bolsa, aparte de mi cartera donde llevo la vianda para almorzar en el trabajo, y lo puse ahí. Seguí caminando, llegué al trabajo y mis compañeras al verme llegar me vieron distinta, entonces me preguntaron si me había pasado algo, si tenía algún problema. Les conté lo que me estaba sucediendo, conté el dinero delante de una compañera para que viera cuánto había y cómo estaba acomodado y me preguntó qué iba a hacer. Entonces le dije: ‘Vamos a estar atentas a las redes sociales a ver si la gente lo reclama’. Se hicieron las 14 y nadie lo reclamaba, entonces decidí hacer yo misma la publicación. Y, gracias a Dios, pude dar con el dueño quien me dijo que ese dinero estaba destinado para comida y para remedios”.

Varios “dueños”

La vecina comentó que, antes de dar con el verdadero dueño del dinero, aparecieron varios “dueños” intentando quedarse con la suma. “No describían bien las características del fajo encontrado en cuanto a monto y cantidad de billetes. No coincidía lo que yo había encontrado con lo que ellos decían”, comentó antes de señalar: “cerca de las 20 di con el dueño, un muchacho que es ayudante de albañil quien, me dijo, está pasando una situación muy difícil, había pedido ese dinero adelantado en su trabajo. Estaba angustiado hasta que llegó un compañero y le comentó sobre mi publicación. Entonces me llamó, me contó cómo estaba acomodado el dinero y que eran $8.870. Entonces confirmé que le pertenecía”.