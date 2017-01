En Villegas también están atentos ante la presencia de alacranes

La ciudad de General Villegas es uno de los 23 centros antiponzoñosos de la Provincia. Allí se cuenta con antídotos contra picaduras de víbora yarará (antiveneno polivalente) y contra picaduras de arañas. Sin embargo, el diario Actualidad destaca que el director del Hospital, doctor Hernán Vázquez, reconoció que no se cuenta con el suero contra el veneno de alacranes ya que, debido a la baja estadística de picaduras, solamente 3 centros bonaerenses tienen el antídoto a su disposición: Zárate, San Nicolás y La Plata.

Estos tres puntos cubren la zona de mayor influencia y donde se detectaron casos esporádicos.

Mientras que sobre la situación de Villegas y parte de nuestra región, Vázquez explica: “Estamos en época (verano) y también ayuda el tema de las inundaciones. No solamente han aparecido alacranes, sino que también se ven con asiduidad víboras, aunque la mayoría no son venenosas. Con respecto a los alacranes, es muy poco probable que haya alguno de los llamados peligrosos. Los que están acá son los no venenosos y en la mayoría de los casos se soluciona con tratamiento local y sintomático, no hay necesidad de aplicar el antídoto”.

n Pocos casos

El director del Hospital aseguró además que, según lo establecido por la Región Sanitaria y el Ministerio de Salud, en La Plata, “hay un promedio de dos casos anuales de picadura de escorpiones donde se aplica el suero”. “En todo el país no llegan a 100 casos de picaduras y se hace tratamiento sintomático, con medidas generales como lavado de la herida con agua y jabón, hielo y alguna medicación antiinflamatoria. Estadísticamente hay muy pocos casos y en esta región no se han registrado picaduras de alacranes que llegaran a la mortalidad”, apunta.

En tanto, el doctor Vázquez pidió a los vecinos que en caso de sufrir una picadura de alacrán no deben entrar en pánico. “Tienen que acudir al Hospital, donde les van a aplicar todas las medidas generales. Tenemos tratamiento local endovenoso. Que la gente se quede tranquila: ante un accidente ofídico, por un arácnido o por un alacrán la atención inicial y algún cuadro grave lo podemos atender en Villegas. Con la terapia intensiva que tenemos lo podemos soportar. De todas formas nunca hemos tenido que internar a un paciente por picadura de un ofidio o de una araña venenosa. En un caso extremo, si se necesita antídoto, se lo solicita a la Región Sanitaria o se deriva al paciente. No hay que alarmarse”, destacó.

n Síntomas

Por otro lado, cabe marcar que los síntomas ante una picadura de alacrán son eritemas, es decir una mancha roja en la piel que se inflama y que es muy dolorosa. La misma puede cambiar de color: se pone grisácea y negruzca (eso significa que hay muerte en el tejido). Esta situación se resuelve con tratamiento sintomático y local.

No obstante, el cuadro se puede complicar cuando la toxina pasa a la circulación y se producen manifestaciones sistémicas como taquicardia, sudoración, palpitaciones, arritmia y trastornos en la coagulación. En ese caso hay que evaluar la posibilidad de aplicar el antídoto.