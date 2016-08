En Villegas le decían “La voz del estadio”

e apagó La Voz del Estadio lamentan los periodistas de Actualidad. Se fue un profesional con mayúsculas de los micrófonos, apasionado por la palabra, y riguroso productor musical y contratista de orquestas. Pero, por sobre todas las cosas, se fue un gran tipo.

Siempre amable, atento, sencillo y de bajo perfil, supo cosechar amistades en todos los lugares a los que asistía. A modo de homenaje, una compilación de su historia, contada por él mismo a Actualidad, hace algunos meses atrás.

Nació en General Villegas y a los 5 años se mudó con su familia a Germania y luego a Ameghino, en donde trabajó en la fabricación de quesos. Regresó a nuestra ciudad a los 22, donde comenzaría una carrera radial prácticamente ininterrumpida de 25 años, como corresponsal de la AM 980 Radio 37 de la ciudad de General Pico, a la par de su emprendimiento como productor musical y contratista de orquestas, tarea que realizó durante más de tres décadas.

N En LU 11

“A partir del año 1985 comencé a pasar información como corresponsal desde General Villegas a la radio LU11 de Trenque Lauquen. En el año 1989 durante un viaje a Villa Sauze y se me acercó un señor y me dijo que me había escuchado en Trenque Lauquen, y que debía trabajar para Radio Pico, que tenía muchísimo alcance. Una tarde, cuando estaba en mi casa, me tocaron el timbre y era un hombre de esa radio, que vino a pedirme que sea corresponsal. Hice mi entrada al aire al día siguiente, y hace 25 años que sigo transmitiendo de lunes a viernes para la misma frecuencia.

Además de salir en la radio de General Pico, Ramón ha estado al aire como corresponsal en diferentes oportunidades para la radio de Huinca Renancó, provincia de Córdoba, y en Radio Continental, “hace algunos años hubo una inundación en Banderaló y le realicé una entrevista a Gilberto Alegre sobre el tema; luego me contactaron del programa rural de Continental para salir al aire con la nota. Además, hace poco me contacté con la producción del programa de Fernando Bravo para pedirles que pasen la noticia de los homenajes a Antonio Carrizo que se llevarían a cabo en nuestra ciudad, y en lugar de sólo nombrarlo, me llamaron para que sea yo quien cuente en vivo por Continental todas las actividades que se realizarían; salió muy bien”, recordaba.

La Voz del Estadio

“La Voz del Estadio nació hace muchos años, en 1987, cuando le vendía rifas al Club Atlético”, nos contaba Ramón, “todos los domingos iba a la cancha a cubrir las notas, y en ese momento el presidente de la Sub Comisión de fútbol, Juan Carlos Lombardo, me propuso comenzar con La Voz del Estadio. Me dijo que debíamos buscar publicidad para poder comprar un equipo de sonido, y eso hicimos; como yo ya trabajaba en radio tenía algo de experiencia como para poder relatar las publicidades que había conseguido”. Ramón había traído consigo un anotador lleno de nombres y fechas, no quería olvidar de nombrar a nadie”