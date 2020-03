En una jornada histórica para el país, casi no hubo movimiento en las principales avenidas de la ciudad

La ciudad amaneció casi vacía. Excepto por los servicios esenciales, supermercados, empresas de alimentos, farmacias, estaciones de servicio, medios de comunicación y comercios de cercanía, hubo muy poca gente en la calle sobre todo por la tarde.

La cuarentena empezó a regir ayer en todo el país con el fin de evitar la propagación del Coronavirus y promete haber controles estrictos para que todo el mundo cumpla con lo dispuesto por las autoridades nacionales.

Con los bancos y todos los comercios cerrados la calle Villegas –símbolo del movimiento en épocas normales- por estas horas parece un desierto y así permanecerá por los próximos días.

Si bien las entidades financieras y cambiarias no podrán abrir sus sucursales, seguirán prestando servicio de forma remota para la constitución de plazos fijos, el otorgamiento de financiaciones y otras actividades.

Algunos comerciantes que ayer por la mañana fueron a sus negocios céntricos a apagar computadoras o a revisar cerraduras fueron advertidos por la policía que realizaba controles para que todo permaneciera cerrado.

Asimismo, en algunos comercios de venta de productos esenciales se pudo ver gente haciendo cola en la vereda y entrando de a una o dos personas.

También fue escaso el movimiento en los lugares públicos como parques y plazas teniendo en cuenta que no son vacaciones, como se han encargado de repetir, sino un “aislamiento social preventivo y obligatorio”.

Ayer los cajeros automáticos de los bancos más concurridos también se habían quedado sin efectivo, con lo cual habrá que ver qué sucede en los próximos días, es decir si habrá alguna directiva y operativo para la recarga de los mismos, teniendo en cuenta que en el marco de estas medidas el BCRA aseguró que garantizará la provisión de efectivo para que los bancos adopten todas las medidas necesarias, incluyendo los recursos humanos, para asegurar suficientes fondos en cajeros automáticos y la continuidad de la operatoria relacionada con la extracción de efectivo en puntos de extracción extrabancarios.

n Lejos del centro

No obstante el casi nulo movimiento céntrico que presentó la jornada de ayer, a través de las redes sociales pudieron conocerse diferentes situaciones que preocuparon a muchos vecinos, básicamente relacionadas con el incumplimiento de la cuarentena total y obligatoria.

“Yo vivo en una esquina y el movimiento no refleja que se está en cuarentena. Coches, camionetas, motos, bicicletas y gente a pie por doquier. No quiero decir o sugerir qué métodos hay que utilizar para que no me tilden de intolerante, pero son las 10.55 y veo una reunión de 6 personas y después vas a la farmacia y te hacen esperar afuera y a 2 metros de distancia. Soy un viejo de casi 80 años y me gusta mucho vivir”, expresó un vecino.

“¡Por mi casa también! ¡No para de pasar gente! Qué m… que son. En otros países sacaron los ejércitos a las calles y ahora se entiende. Hay gente que no la ve”, señaló.

“En la zona de Barrio Parque podría decir que nunca hay mucho movimiento, pero hoy es casi normal”, manifestó otro vecino.