En un emotivo acto se inauguró el CENS N° 451 para finalizar estudios secundarios

Participaron del acto: el Director de Educación de Adultos, Pedro Shiuma; el Subdirector de Educación de Adultos, Juan Carlos Lantini; Asesores de Educación de Adultos, Carina Onzari, Ezequiel Suazo y Mirian Gudiño; Inspectora Jefe Regional, Elizabeth Young; Inspectora Jefe Distrital, Alejandra Marino.

El acto inició con la lectura del Decreto firmado por Fernández, 965/18, que declara de Interés Público y Municipal la creación del Centro Educativo de Nivel Secundario considerando que permitirá a los ciudadanos mayores de 18 años que quieran retomar o iniciar sus estudios secundarios tener una nueva oportunidad en nuestro distrito.

Luego, ingresaron las banderas de ceremonia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se realizó el tradicional corte de cintas a cargo de Schiuma, Fernández, Young y Marino.

Seguidamente hizo uso de la palabra la Inspectora Jefe Regional, Elizabet Young, quien reconoció el trabajo previo realizado para “lograr este sueño”. Así indicó que todo comenzó en el año 2016 en una reunión de educación en la que se presentaron los ejes de gestión y que estaba la posibilidad de crear CENS para el nivel secundario. La inspectora detalló todos los pasos que se realizaron desde Educación y de la mano de quien era la Inspectora de Adultos, Alejandra Marino.

“Este sueño se concretó y estamos muy emocionados, ahora tenemos mucho más. Si bien tenemos 4 centros de adultos, este es genuino, fue pensado como CENS y es importante que esté en este barrio”, dijo.

Visiblemente emocionada y con Marino a su lado, le pidió a los docentes que hagan las mejores propuestas de enseñanza pensando en estos estudiantes que tienen más responsabilidades. A los estudiantes les pidió que se apropien de la escuela.

Luego hizo uso de la palabra el Intendente Municipal quien señaló que “la educación es derecho de las personas y es una obligación del estado garantizarlo, en los distintos niveles y distintas etapas de la vida. Se han ido ampliando los derechos y las necesidades”.

En ese sentido agregó que “es importante dar la oportunidad de finalizar los estudios a aquellos que en su momento no pudieron hacerlo. Es un trabajo de todos los niveles: Nación, Provincia y Municipio. Los gobiernos locales tienen una velocidad de respuesta más rápida”.

Fernández expresó “cómo no emocionarse cuando Alejandra (Marino) o Elizabet (Young) lloran. Eso significa que hay corazón, no solo burocracia. Además del trabajo tiene que estar la pasión. No se trabaja de docente, se es docente y en esa emoción está el éxito de lo que queremos alcanzar”.

El Jefe Comunal indicó que en dos centros municipales se puede finalizar la primaria, para luego ingresar a finalizar la secundaria. Insistió que no hay un final en los estudios, siempre hay un nuevo desafío por delante. “Trenque Lauquen tiene que ofrecer cada vez más posibilidades, más carreras, toda la tecnología dedicada al conocimiento, para que haya más capital social”.

Por último, el Director Provincial, Pedro Shiuma, indicó que “lo más lindo es cuando nos toca inaugurar una escuela”.

Primero felicitó al Intendente porque Trenque Lauquen es una ciudad hermosa y agregó que “Trenque Lauquen en la Región XVI es una referencia en educación de adultos”. Fue narrando el crecimiento en educación de adultos y agregó que “una de las cosas más maravillosas que hay es que cuando uno va a un lugar y siente que hay personas que luchan por los mismos sueños y eso nos pasa en Trenque Lauquen”.

También felicitó el trabajo que se realiza en la Unidad Penal “Las Tunas” y los diferentes proyectos educativos en los que trabaja la Comuna.

“Es importante desarrollar una actividad articulada en educación, porque si no es imposible. En algún momento esto estuvo desarticulado y por eso nos enorgullece cuando podemos trabajar así”, agregó.

“Los resultados más lindos son cuando los jóvenes adolescentes o adultos vuelven a estudiar para formarse como ciudadanos. El problema que tenemos es en el país es ese. Debemos formar ciudadanos”, insistió el funcionario provincial.

En un extenso discurso, en el que narró distintas reuniones, gestiones y alcances educativos, consideró que fue importante reordenar el sistema educativo y que los alumnos puedan estudiar con compañeros de su edad”.

“Si hay más educación, vamos a estar mucho mejor”, aseguró y finalizó diciendo que “la escuela nos enseña a ser libres”.