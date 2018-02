En un 2018 que se prevé de mucho debate, en marzo iniciará el año legislativo

Así lo adelantó a La Opinión el concejal de Cambiemos Claudio Figal, presidente del cuerpo, quien informó además que el 16 de marzo se realizará una sesión especial para realizar un homenaje y el 23 habrá una sesión extraordinaria para tratar los temas trabajados en comisiones durante el mes de marzo.

En este marco, Figal, explicó cómo se prevén los primeros movimientos del cuerpo en este 2018 que recién comienza: “Por ley tenemos que comenzar las sesiones el 1º de abril pero al igual que lo hicimos el año pasado vamos a adelantar el trabajo al 1º de marzo con la tarea de comisiones en la primera semana del 5 al 9 y del 19 al 23, es decir, va a haber trabajo de comisión como en un mes común y corriente”.

n Sesión extraordinaria

Asimismo, el contador adelantó que “tenemos pensado hacer una sesión extraordinaria el día 23 que se va a convocar con la firma de por lo menos seis concejales y en ese marco vamos a tratar todos los temas que se hayan trabajado en las comisiones de este mes. También una sesión especial que va a ser un homenaje y que se realizará el 16 de marzo, fecha sobre la cual más adelante vamos a brindar detalles. Y, obviamente, luego vendrá el trabajo legislativo de todos los años con el tratamiento de ordenanzas y proyectos que provengan del Departamento Ejecutivo o aquellos surgidos desde los distintos bloques”.

Respecto de los temas prioritarios que se tratarán en el inicio de sesiones, Figal señaló que “el primer tema es el presupuesto municipal que ya ingresó y hoy cada una de las bancadas lo están estudiando, después también la rendición de cuentas en marzo y veremos luego si se fija que va a haber algún movimiento de tasas pero eso ya lo dispondrá el Ejecutivo y se tratará oportunamente”, dijo.

n Consenso

Consultado sobre si se imagina un año en el que el debate entre los bloques será importante, el entrevistado respondió afirmativamente antes de comentar que “por supuesto va a haber temas que van a llevar más atención que otros, igual que años anteriores”.

En relación al temor manifestado por un sector de la oposición de que el oficialismo haga “abuso” de su mayoría absoluta, Figal fue muy claro al respecto: “Tengo muchos años de trayectoria en el Concejo, las he pasado todas, en un momento había mayoría en el oficialismo y nosotros éramos oposición y ahora es la primera vez que me toca estar en un bloque con mayoría absoluta y que además es oficialismo. Como he vivido en otro momento en los que no estuve de acuerdo con el proceder de quienes tenían mayoría hoy intento no hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Por eso voy a apuntar a que todo pueda salir por consenso con mucho respeto a la mayoría y a las minorías siguiendo siempre el mismo objetivo que es el bien común, lo mejor para nuestro distrito. Obviamente va a haber temas en los que no habrá acuerdo y va a primar la decisión de quien más votos tenga, pero en principio soy un respetuoso del que opina diferente y siempre es importante intentar llegar a un punto de acuerdo”.

n Activos

Por su parte, el edil, Jorge jordán, de 1País, comentó que, junto a su compañera de bancada, Mariel Jordán, ya se encuentran trabajando para lo que será este año legislativo realizando diversas actividades. “Por estos días estamos recorriendo el distrito, trabajando sobre distintas problemáticas que existen, hemos estado en el Centro de Salud Mental de Trenque Lauquen, hemos recorrido algunos barrios con necesidades en algunos casos de servicios básicos como es el gas para gente discapacitada que no lo tiene todavía. En los Centros de Referencia nos han solicitado mejores condiciones de trabajo”, dijo antes de contar que “también con Mariel Jordán hemos recorrido el hospital y geriátrico de 30 de Agosto y también hemos estado hablando con gente del comercio, de talleres, gente que está muy preocupada por el tema de los gastos, el aumento de los servicios y distintas problemáticas que hacen a la comunidad como son los perros, la seguridad, las drogas. Permanentemente estamos en contacto con la gente porque la necesidad de la gente no tiene calendario. Se trabaja siempre aunque no se esté en período de sesiones ordinarias llevándole inquietudes al intendente como la preocupación por las condiciones de trabajo en el Centro de Referencia Ameghino y en el Anexo Vilbazo. Lo hicimos y al intendente no le gustó, se enojó y nos contestó por whatsapp”, comentó.

n Presupuesto

Respecto del presupuesto municipal, Jordán fue crítico: “Lo estamos estudiando y vemos que no ha puesto partidas de dinero para ordenanzas incluso aprobadas por él mismo. Vemos muchas falencias y si él dice que es respetuoso de las ordenanzas pienso que tendría que predicar con el ejemplo y a estas ordenanzas hacerlas cumplir. Uno vive tratando de aportar constructivamente, pero si tenemos un Ejecutivo que no le gusta cuando se le dice las cosas que no están bien es realmente una pena. Nosotros no vamos a dejar de trasladar las inquietudes de la gente porque ese es nuestro rol”, dijo.

En cuanto al rol del oficialismo en el recinto y el temor a que haga ostentación de su mayoría absoluta, Jordán señaló: “voy a hacer como hice cuando comenzó esta gestión municipal, primero van a tener un crédito como corresponde, no puedo tener el prejuicio de que algo así va a ocurrir, pero cuando empecemos a tratar los proyectos y esto ocurra lo voy a decir. Todos sabemos que la hegemonía no le hace bien a nadie, sí la construcción de consensos y puentes. Siempre he tenido muy buena relación con mis compañeros concejales y no creo que cambie y siempre vamos a estar con nuestros aportes constructivos. La gente va a ser quien va a ser nuestro juez, nos evalúa por nuestro accionar”.

n En estudio

La contadora, Laura Angelini, concejal de UNA, comentó que durante estas semanas su bloque se encuentra “estudiando el presupuesto, es muy arduo de estudiar. El 1º de marzo el DE tiene que presentar la rendición de cuentas, por lo tanto una de las cosas que se compara es la rendición con el nuevo presupuesto. Entonces, necesitaría ver la rendición de cuentas para ver si el presupuesto para este año es muy holgado o está ajustado a lo que van a hacer”, dijo y comentó: “Las primeras sesiones van a tener que ser dedicadas a esto ya que es lo que es necesario aprobar, sabemos que el presupuesto es una herramienta necesaria y es una prioridad”.

Por otra parte y respecto de cómo se imagina el funcionamiento del HCD durante este 2018, Angelini comentó: “Existe el temor de que no se nos considere. Pero el presidente es una persona con la que se puede dialogar y en estos dos años de trabajo ha escuchado los argumentos de la oposición. Espero que se siga trabajando igual, intentando buscar siempre un consenso entre todos los bloques, eso es importante, porque haber gobernado así estos dos años fue muy bueno para Fernández porque siempre consensuó todo y por eso no ha tenido críticas importantes de los demás bloques. Por supuesto va a haber mucho debate cuando no haya consenso y hagan abuso de la mayoría. Hasta ahora todas las ordenanzas y proyectos de comunicación fueron debatidos y siempre se tomó mucho de lo que decía la oposición desde un basamento legal”.