“En Trenque Lauquen nació una etapa del muralismo argentino”

Omar Braccheti está en Trenque Lauquen. Es uno de los artistas plásticos más importantes de nuestro país, y uno de los referentes ineludibles del muralismo del último medio siglo en América Latina. Vino a participar del Primer Encuentro Nacional de Arte Mural que organiza la Municipalidad, y dejará su huella aquí con una obra que recrea el origen de la ciudad y que pinta ahora en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

Su relación con Trenque Lauquen tiene historia. “Hace 50 años que estoy viniendo” dice en una entrevista, pero además pondera a nuestra ciudad de tal modo que le otorga un lugar trascendental en la historia de las artes plásticas: “Aquí nació una etapa del muralismo argentino”, señala categórico.

Él mismo es parte de esa historia bisagra que señala en su relato que será parte de un video institucional de la Municipalidad sobre el Encuentro de Arte Mural. El punto de inflexión histórica que señala es la década del ‘70 y es el movimiento que reunió aquí a Omar Braccheti, Rodolfo Campodónico, Héctor Rodríguez Fedele, Italo Grassi, Genarini, Raúl Guzmán, Víctor Grillo, Fernando Prada, Mauricio Nizzero y Ernesto González Garone.

n Un grato recuerdo

“Aquí comenzó una etapa dentro de la historia de la plástica argentina”, señala y recuerda a dos artífices de ese espacio Francisco “Pepe” Mayo y Héctor “Coco” Fedele. “Una gran alegría volver a Trenque Lauquen, una ciudad de la que guardo un grato recuerdo de gente amiga y muchos afectos, desde hace 50 años que vengo en distintas oportunidades, cuando me convocaron me pareció una idea brillante porque se vuelve a retomar el muralismo en esta ciudad”.

Braccheti destaca la calidad de las obras que se están realizando en Trenque Lauquen y el estado de la ciudad “muy limpia, muy ordenada”. Sobre las obras “cada una con su tendencia y personalidad le dan una nota de color al parque, con el arte se le agrega a este espacio público, no se le quita, para la gente es importante y para el turismo también”.

El reconocido artista plástico pinta una obra sobre el origen de Trenque Lauquen “retomé los dos íconos el cacique Pincén y el coronel Villegas y una toldería que son los primeros pobladores”. También se ven “las columnas de la Municipalidad y aparece el agricultor cosechando los trigales que es la fuente de riqueza de la zona, es el pasado y presente”, explica.

Braccheti nació en Buenos Aires hace 82 años. Fue integrante y fundador del grupo Greda y del movimiento Nacional de Muralistas. Viajó por diversos países de América y Europa, en los que realizó tareas de estudio y dictó conferencias sobre plástica. En 1976 se radicó en Italia donde realizó varias Muestras Pictóricas de destacada importancia. Es la historia viviente del arte mural, y está de regreso en Trenque Lauquen.