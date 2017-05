En total los detenidos son once

En total los detenidos acusados de comercializar estupefacientes, son once.

Tres son los vecinos de Trenque Lauquen citados ayer; Mauro López, Alejandro “Tito” Suárez y Marcelo “el santafesino” Cachiotta.

En Carlos Casares quedaron detenidos cinco hombres (dos de ellos policías) y tres mujeres.

Son datos que se fueron corroborando en las últimas horas a medida que se decantó la caterva de rumores de las primeras jornadas. Entre ellos los que aseguraban que había sido detenida también una mujer (o dos) de Trenque Lauquen. Esto no sucedió, ni siquiera habría habido alguna “femenina” demorada por unas horas.

Se sabe también que los detenidos civiles varones están alojados en comisarías de la zona y las mujeres en la de Carlos Tejedor. En cuanto a los policías –el jefe distrital y el responsable del servicio de Calle- habían sido trasladados a Ezeiza.

En cuanto a la cantidad de droga secuestrada, se confirma que se trata de cocaína de máxima pureza.

Por otra parte, hasta anoche los investigadores seguían trabajando en las indagatorias, instrucción de los sumarios. Se estima que una vez que terminen esta diligencia se establezca a un contacto oficial con los medios de prensa.

N Versiones

Las detenciones y allanamientos, de manera especial el de la Comisaría de Carlos Casares, el hecho de que hubiese efectivos policiales involucrados y la cantidad de droga, dieron espacial vuelo a la noticia que alcanzo a medios de alcance nacional.

Como suele suceder en estos casos en los que la palabra droga alimenta todo tipo de versiones, no faltó quien publicó en el portal de una agencia que eran “varias” las comisarías del NO bonaerense que habían sido allanadas. Incluso deslizaron nombres de jefes policiales como entongados con la venta de la droga.

Llegaron a publica que la comisaría de Trenque Lauquen figuraba entre las allanadas y que su titular estaba “fuertemente sospechado” de amparar a quien “vendía droga usando la ambulancia del hospital.”

Evidentemente están mal informados, no ha habido una desmentida formal, pero a la vista está que todo funciona normalmente en la Policía lugareña.