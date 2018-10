En Rivadavia hay una escuela de Idiomas gratis para los chicos

Desde hace un tiempo que Rivadavia marca saltos de calidad en términos educativos. En el año 2007 comenzó a implementar el programa RED (Rivadavia Educación Digital) con el que el Municipio financió la entrega pizarras digitales, tablets y wi fi para las escuelas públicas, cuando a nivel nacional recién comenzaba a implementarse lo que se denominó el programa Conectar Igualdad.

Ahora, dio un paso más allá y creó una Escuela de Idiomas, una manera de llevar igualdad de oportunidades a los chicos de escuelas públicas con los que concurren a las privadas que ya tienen incorporado el inglés. Homologado con convenio con la Universidad de Ezeiza iniciaron con inglés y entregará un certificado nacional de una carrera culminada y ya se aprestan a lanzar el chino.

Como si esto fuera poco, las clases se dictan en la Dirección de Cultura, que es una casona de dos plantas refaccionada pero que conserva todo de su etapa inicial que coincide con la fundacional de la ciudad. Escaleras largas con mármoles, ambientes grandes, terrazas, en fin de ensueño.

Pero volvamos a la Escuela. Para eso vamos a hablar con la Directora de Cultura, Laura Montero. “Nosotros veíamos la desigualdad en los niños que no tenían acceso a las escuelas privadas que tienen idiomas en sus currículas, entonces vimos la posibilidad de generar una oferta de una escuela de idioma gratuita para los chicos del distrito, para igualar y que sea para todos igual, sabemos que el inglés es universal y que se necesita cada vez más”, dijio.

Pero fueron a fondo y crearon una carrera. Para eso firmaron un convenio con la Universidad de Ezeiza “los chicos van a rendir, esto está homologado y entonces los chicos a los 16 años van a terminar una carrera absolutamente certificada”. Ahora ya piensan en el segundo idioma a incorporar: el chino.

“Nosotros trabajamos mucho con las escuelas, todo lo que hacemos desde desarrollo, cultura, tecnología, deportes, lo trabajamos con la escuelas porque consideramos que tenemos que empezar desde abajo, con los más chicos, a mi no me interesa formar espectadores de la cultura, quiero actores de la cultura, por eso nosotros mostramos obras de teatro sobre ambiente, cuidado del planeta, educación sexual y otras cosas que nos permite interactuar con las escuelas”.