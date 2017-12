En poco tiempo podrían empezar a retenerse perros que estén en la calle

Tras la aprobación de la ordenanza para el control de perros y gatos en el distrito de Trenque Lauquen, concretada meses atrás en el marco de la novena sesión ordinaria del HCD, desde el Municipio están trabajando en diferentes aspectos para su implementación, que incluye un registro obligatorio, tareas de castración, identificación con microchips, sanciones a vecinos que no cumplan con la Ley y la creación de un Centro de Rehabilitación.

Durante las últimas semanas se han registrado varios casos de problemas de distinta índole surgidos a partir de la presencia de perros en la vía pública, principalmente mordeduras, y en este marco es que la idea de la Comuna al parecer es comenzar a aplicar distintos puntos de la ordenanza lo antes posible.

En líneas generales, la norma legislativa en cuestión busca la creación de un registro municipal de perros y gatos domésticos. Y así quienes tengan mascotas tendrán la obligación de declararlas e identificarlas con un microchip que se coloca en forma subcutánea. Además, el animal deberá tener la vacunación al día, y el dueño se hará responsable de los daños que pueda ocasionar en la vía pública. Así como habrá sanciones también, entre otras acciones, por perros sin correa y para aquellos que no recojan los excrementos que el animal produzca en la calle.

N Peligrosos o no

En este marco, el concejal Alfredo Zambiasio (Cambiemos) comentó que “cuando se sanciono la ordenanza todo el cuerpo de ediles era conciente de que los resultados se iban a ver a mediano plazo, porque el trabajo de retención y castración de perros va a tender a disminuir la población pero, según cálculos de las protectoras, hoy en Trenque Lauquen hay un perro cada 4 habitantes, es decir, unos 12 mil perros, y de esos perros se calcula que un 10 por ciento son vagabundos, lo que da unos 1.200 callejeros”.

Así, en cuanto a la creación de un Centro de Rehabilitación y la aplicación de la técnica “Atrapa-Esteriliza-Regresa”, que consiste en capturar animales, esterilizarlos y devolverlos a su lugar de origen, Zambiasio comentó: “Como los perros no pueden ser sacrificados, la solución es la castración para evitar la proliferación. Por eso el Municipio está buscando un espacio físico ideal para instalar caniles y comenzar con la parte operativa de secuestro de perros que estén solos en la calle y colocación de chips. Los que tengan dueño serán devueltos, aunque habrá multas, y a los que no se les identifique dueño se los clasificará en peligrosos o no, los peligrosos quedarán retenidos por un tiempo no definido y los no peligrosos volverán a la calle, todo esto a partir de la distinción de razas peligrosas que se hace en la ordenanza. Aunque si un vagabundo de raza indefinida o menor registra antecedentes va a ser retenido. Para eso va a servir el chip”.

n Castración

Y puntualmente sobre la modalidad de castración, desde Zoonosis explicaron que una vez que un perro sea retenido habrá un plazo de 48 horas para que el dueño se presente. Superado ese período, se lo castrará. Mientras que si el animal tiene dueño y está castrado se aplicará una multa por la presencia del perro en la calle. En tanto, si tiene dueño pero no está castrado se ofrecerá la castración gratuita, teniendo el vecino la opción de aceptar o no el servicio, aunque aquí también habrá multas.

En tanto, otro punto que se quiso destacar desde Zoonosis es que se trabajará en conjunto con las protectoras locales para garantizar un buen cuidado de los animales.

N Software y chips

Además, por estos días se está seleccionando el software que se va a utilizar en esta iniciativa, destacando Zambiasio que el mismo funcionará a partir de los mencionados microchips, los cuales tendrán un valor de aproximadamente $100 cada uno.

Con el software se registrarán los números de chip de cada animal y sus datos. “Un animal secuestrado será llevado a Zoonosis, donde se le colocará el chip y cuando vuelva a la calle estará identificado, pudiéndose saber si tiene antecedentes, algo por lo que podría no volver a la calle, sea de la raza que sea”, explicó el concejal, agregando que si el animal tiene dueño se le cobrará el chip instalado, aunque antes de que se aplique este accionar va a estar abierto un registro voluntario.

Por otro lado Zambiasio señaló que seguramente los chips podrán conseguirse tanto en Zoonosis como en veterinarias, aunque todavía no hay un valor fijo determinado.

En tanto, el titular de la Dirección de Sistemas e Información municipal, Marcelo Ferreyra, dijo que se viene avanzando en la incorporación del software y que “básicamente es un programa de gestión de los chips, que contendrán muchos datos sobre pertenencia, domicilio de sus dueños y vacunación, entre otros”, y que el sistema tendrá un costo bajo. Así como se espera una implementación “lo antes posible, casi con seguridad antes de fin de año”. A la vez que Zambiasio coincidió de alguna manera con estos conceptos señalando que “se espera que en un lapso de 30 a 60 días se esté implementando la ordenanza”.