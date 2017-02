“En nuestra zona la lluvia ha sido normal, y no creo que tengamos ningún problema”

Durante los últimos días el distrito de Gral. Villegas viene siendo noticia por las inundaciones que han generado las precipitaciones. El panorama es tan dramático que muchos se preguntaron qué podría suceder en Trenque Lauquen en caso de que la situación en el vecino distrito se agrave. Y en ese marco este medio se comunicó con Bernardo Costa, presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, quien explicó cómo está la situación en Trenque Lauquen y desestimó mayores inconvenientes en ese sentido.

“En la zona nuestra, si bien ahora las últimas lluvias fueron grandes, el agua vino bien. Lo que ocurre en Gral. Villegas es que, desde el año pasado, las lluvias han sido muy importantes y entonces la capacidad de absorción del suelo es muy poca y con reiteradas precipitaciones se inunda fácilmente. En la zona nuestra ha llovido entre normal y muy bien así que, por este lado, no hay problemas”, dijo el dirigente agropecuario antes de agregar: “Siempre decimos que lo que más nos preocupa es el agua que puedan mandar desde otros lugares sin prever una salida para que la misma no nos afecte. Pero en lo que respecta a lluvias, en esta época es una bendición. También es verdad que mañana pueden llover 400 milímetros en un día y ahí sí estaríamos complicados”, comentó.

n Comité de Cuenca

Consultado sobre cuándo será la nueva reunión del Comité de Cuenca para analizar el proyecto de Ordenamiento de los Derrames Hídricos en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires realizado por la Dirección de Hidráulica que ha generado distintas controversias, Costa comentó que aún no le han confirmado la fecha. “El Comité de Cuenca que integramos lo forman varios partidos, algunos aguas arriba y algunos aguas abajo, y en todos los partidos aguas abajo sobre esta obra que ese está proyectando tenemos una visión en común, que sin mejorar la salida no es posible”, apuntó.

Cabe recordar que desde Trenque Lauquen se ha cuestionado duramente esta iniciativa señalando que, tal como está planteada, perjudicaría severamente al distrito e incluso se correría el peligro de sufrir lo que ya ocurrió en 1987, cuando las inundaciones no dieron tregua y perjudicaron campos y familias que debieron dejar sus hogares.

Por su parte, Leandro Toribio, presidente de la Sociedad Rural de Rivadavia, afirmó que en el vecino distrito la iniciativa es apoyada y se pediría su celeridad ya que la misma sería una solución a los problemas que esta zona ha tenido durante los últimos años. Se espera entonces un arduo debate entre representantes de los distintos distritos que se verán afectados por la citada obra.