En muy duros términos, “Pepe” Font y Claudio Figal se cruzaron a través de las redes sociales

El viernes por la noche, muchos se sorprendieron al leer a través de la red social facebook un mensaje del presidente de la UCR, Francisco “Pepe” Font, criticando con suma dureza al concejal de Renovación y Cambio, Claudio Figal. Acompañado por una imagen tomada a la pantalla de un televisor en la cual podía verse a este último siendo entrevistado por un canal local y con un graf que destacaba la frase ‘Los políticos debemos dar el ejemplo cobrando lo mínimo o nada’, Font se despachó en duros términos contra el ex contador municipal.

“La mayor hipocresía de un político medio pelo. En el 2007 entregó a Barracchia la comuna con 3.000.000 de déficit, volvió al HCD de la mano de Cambiemos, se fue del bloque, vota en contra del que sería su gobierno pero, lo que es peor, habla de no cobrar y dar una imagen apostólica de la política”, expresó el titular da UCR antes de señalar: “¿Saben que estuvo en un cargo ñoqui en provincia Bursátil? Cobró 4.000 dólares por mes, estuvo 4 años, 48 meses. 48 por 4000 dan 192.000 dólares. ¡Una vez cada 15 días! A estos les dicen ñoquis, Alfonsín les decía inmorales. Figal devolvé la banca y los 192000 dolares”.

n Respuesta

Horas después del citado posteo, Figal eligió ese mismo medio para realizar su descargo y responder a las expresiones de Font. En un texto titulado “Hipócrita no me creo, mal político seguro” el concejal expresó: “No quiero cambiar la opinión que muchos pueden tener de mí, pero sí aclarar cuestiones que están realizadas con muy mala intención. Estuve más de 21 años en la función municipal cuando el gobierno era radical. Cuando nos tocó perder y no teniendo obligación de renunciar, como corresponde, me fui. El gobierno de del Ing. Juan Carlos Font no entregó el municipio con déficit, es por ello que salí a defender la gestión desde mi estudio contable porque nadie quería hablar, eso me llevó inesperadamente a ganar una elección por la UCR en el 2009, a uno de los intendentes más grandes que tuvo Trenque Lauquen, el Dr. Barracchia”.

En otro párrafo de su escrito, Figal comentó: “El señor Vice-Gobernador y Presidente de mi partido me honró con el ofrecimiento como Director de una Sociedad Anónima, por mi incumbencia profesional y que espero haber desempeñado correctamente. Aclaro que está Sociedad Anónima arrojó pérdida en el ejercicio económico cerrado en diciembre del 2015 cuando nos hicimos cargo. Al entregar la dirección (diciembre 2019) la Sociedad Anónima cerró con una ganancia de más de 50 millones de pesos pagando el 35% del Impuesto a las Ganancias. Trabajé y cobré honorarios por mi tarea (ni cerca los montos que se mencionan) y pagué mis impuestos como cualquier contribuyente”.

Por último señaló: “No soy perfecto, cometo a diario muchos errores como todo el mundo, pero lo que opino lo hago con total honestidad intelectual. Con agravios y descalificaciones no lograrán que deje de exponer mis ideas. Si no les gustan, con no escucharme suficiente. No lo quería decir porque cuando se hace de corazón, no se debe salir a publicar pero dadas la situación informo, que antes que el Señor Intendente anuncie la rebaja de su sueldo, yo ya había comunicado la rebaja de mi dieta”.

Cómo seguirá este nuevo enfrentamiento entre Font y Figal, nadie lo sabe. Lo cierto es que no es la primera vez que, entre ambos dirigentes, aparecen profundas diferencias que vuelven a ser manifestadas a través de los medios y sus respectivas redes sociales.