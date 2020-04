En menos de dos semanas Uocra entraría en cesación de pagos

El secretario general de la seccional Trenque Lauquen de la Uocra, Ricardo Rodríguez, aseguró en diálogo con La Opinión que la situación por la cual atraviesa el sector no es nada alentadora.

Al respecto sostuvo que la actividad venía registrando una fuerte baja desde hacía más de un año y la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Ejecutivo nacional no hicieron mas que agravar una situación que ya de por sí era difícil.

Al respecto el dirigente aseguró que el rubro de la construcción está “paralizado”, algo que repercute de manera directa en las arcas del gremio, sobre el que señaló: “En menos de dos semanas entraríamos en cesación de pagos”.

Con esto se vería suspendida la atención de la obra social y posiblemente se produzcan otros problemas.

n “Al borde del colapso”

En primer lugar el dirigente sindical se refirió a la situación por la que actualmente atraviesa el sector de la construcción y remarcó que “no es para nada buena, tanto a nivel nacional como provincial y local. Y a raíz de esto el sindicato está al borde del colapso financiero ya que por el parate que existe hace dos meses que no se reciben aportes”.

Esto se debe a que según Rodríguez “no hay obra pública y la obra privada que estaba trabajando al 50 por ciento se vio frenada completamente por la pandemia”.

Ademas indicó que “existe incertidumbre sobre cuánto va a durar esta situación. Y hay que ver cuál es la apertura que se le va a dar a la industria de la construcción, que es la industria que más trabajo genera y en la cual se calcula que por cada trabajo directo se generan cuatro indirectos”.

n “Parálisis total”

Por otra parte Rodríguez detalló que a nivel local son 3.000 los trabajadores que viven en forma directa o indirecta del sector de la construcción, una cifra alta sobre todo teniendo en cuenta el total de la población del distrito. “Es una actividad que actualmente está atravesando una parálisis total con el consecuente impacto que esto trae”, expresó.

En este sentido el dirigente reiteró que “por todo esto Uocra está en una situación dificilísima. Y se calcula que en menos de dos semanas se entraría en cesación de pagos, lo que significa que la obra social va a dejar de funcionar y que además haya despidos y suspensiones de empleados administrativos”. “La verdad es que lamentamos muchísimo lo que está sucediendo. Veníamos arrastrando una situación complicada y esto del coronavirus agudizó muchísimo los problemas”, remarcó.

n Incertidumbre

Además Rodríguez expresó que si bien las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno para evitar contagios masivos de Covid-19 pueden ser acertadas, “si no hay algún tipo de apertura para la actividad no se sabe hasta cuándo se va a poder sostener la cuarentena ya que hay mucha gente que no está alcanzada por ninguno de los beneficios otorgados por el Estado y que necesitan trabajar. Y eso ya se está empezando a ver no solo en grandes ciudades sino a nivel local también”.

Por último el dirigente sindical señaló: “No va a ser el mejor Día de la Construcción pero de todas maneras quiero aprovechar para enviar un saludo afectuoso y fraternal a todos los trabajadores y decirles que esto va a pasar y vamos a volver a ser la industria que fuimos aunque no va a ser de un día para el otro. Lamentablemente en ese proceso hay familias que quedan en el camino”.