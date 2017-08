En menos de 10 días podrían comenzar a compactar vehículos

Al respecto, el funcionario sostuvo que “se están respetando todos los pasos legales para finalmente poder llevar adelante la compactación”, entre los que se destaca un período de 30 días hábiles para que los propietarios que lo deseen puedan realizar el trámite de restitución.

Compactación

Con respecto al inicio de la compactación de vehículos, Serantes explicó que “el tema es que recién ahora se está por cumplir el plazo legal de los 30 días hábiles que se les da a los propietarios de esos vehículos para que puedan solicitar su restitución”. Y agregó que “esto se hace así porque se están cumpliendo todos los requisitos y pasos legales, porque no es algo que se pueda hacer así nomás”.

En este sentido indicó que “hasta el 15 de agosto hay plazo aun y después de esa fecha se verá cuál es el plan que se arma desde el Ministerio de Seguridad para realizar la compactación de vehículos en toda la zona”.

Secuestros

Además el funcionario destacó que “se continúa con el secuestro de vehículos abandonados en la vía pública”. “En eso se trabaja constantemente, aunque quizás la magnitud de autos secuestrados en el último tiempo no sea tan importante porque el trabajo grande ya se hizo entre noviembre y febrero pasado, donde en promedio hubo mees en los que se levantaron 5 autos por día. De todas maneras es un trabajo constante que se mantiene en la actualidad”, detalló.

Con respecto al número de vehículos que el Municipio tiene secuestrados y almacenados en el predio de Pacheco 50, Serantes detalló que “son alrededor de 1.200 motos y unos 60 autos. Y es algo que genera dificultad para la limpieza del predio”.

Restituciones

Además el funcionario indicó que “algunos propietarios solicitaron el reintegro del vehículo pero en el 99 por ciento de los casos el problema es que no están en regla, le faltan papeles o bien el titular tiene que pagar bastante dinero para hacerlo y por ahí no está dispuesto a hacerlo”.

Vale recordar que la iniciativa responde a que a través del Decreto Nº 1251/17 la Municipalidad se adhiere a la Resolución Nº 442/2009 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que permite la compactación de vehículos siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

Por tal motivo el Ejecutivo publicó el listado de los vehículos secuestrados en los últimos 8 años y que están alojados en el predio de la ex Serenísima para que sus propietarios puedan solicitarlos en el Juzgado de Faltas, con los papeles de titularidad.

Es para destacar que pasado un plazo de 30 días, se compactarán. Y que los listados se pueden consultar o directamente en el siguiente link: http://www.trenquelauquen.gov.ar/tramites-y-servicios/compactacion-de-vehiculos.

Además el director de Protección Ciudadana, Martín Serantes, informó que algunos vehículos no tienen patente y por eso se detalla la marca, cilindrada, color y motor de los vehículos.