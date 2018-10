“En los últimos años la matrícula se ha inclinado hacia las ingenierías”

La ciudad cuenta con muchas alternativas para continuar con estudios terciarios y universitarios. Además de los institutos de formación docente y carreras a distancia en institutos privados, la Facultad Regional Trenque Lauquen (FRTL UTN) es una de las más elegidas. La misma dictó sus primeros cursos en los años 70’ y de ahí en adelante muchos fueron los cambios, en especial académicos, para lo que es la sede actual en Racedo 298. Numerosos profesionales de toda la región han salido de dicha institución la cual sigue siendo Universidad pública y gratuita. Desde Ingenieros en Construcciones, Licenciados en Organización Industrial, Técnicos en Industrias Alimentarias, Técnicos en Programación, Técnicos en Negociación de Bienes, Analistas Universitarios de Sistemas, Licenciados en Administración Rural (LAR), especialistas en Ingeniería Gerencial hasta egresados de las dos Ingenierías vigentes (Industrial y Sistemas) forman parte del amplio abanico de profesionales que pasaron por la institución.

n La SAE

El secretario de Asuntos Estudiantiles (SAE), Licenciado Nicolás Moita en diálogo con La Opinión señaló cómo se viene trabajando desde la secretaría y adelantó sobre el ciclo lectivo 2019. SAE cumple el rol de brindar los medios para que el alumno en el trayecto por la Regional se sienta cómodo, por así decirlo. Son diversas las acciones desarrolladas y que tienden a fomentar la participación de los alumnos en el diseño y ejecución de políticas que los involucra dándoles intervención tanto en forma personal como a través del Centro de Estudiantes o de sus consejeros estudiantiles. “La Secretaría tiene como objetivo trabajar en función de los estudiantes ayudándolos en su inserción en el medio universitario, contribuyendo en la solución de los problemas que se le presenten e intentando elaborar políticas que tiendan a otorgarles beneficios. Afortunadamente, el alumnado se acerca mucho a la Secretaría a hacer sus consultas. Las mismas pueden ser sobre viajes, consultas académicas, sistema de becas, de pasantías, tutorías como así la oferta deportiva, entre otras”, indicó Moita.

n Ciclo Lectivo 2019

Desde principios de octubre comenzó la inscripción para la oferta académica que ofrece la casa de estudios. Se puede realizar desde la web (www.frtl.utn.edu.ar) y las consultas se recepcionan de 16 a 21 en la Oficina de Alumnos de la sede. Las carreras de grado son tres: Ingeniería Industrial (5 años), Ingeniería en Sistemas de Información (5 años) con título intermedio de Analista Universitario de Sistemas (3 años) y Licenciatura en Administración Rural (4 años) con un título intermedio de Técnico Universitario en Administración Rural (3 años). “Desde la Secretaría se trabaja en la difusión, participando de todas las Ferias Universitarias. En años anteriores se llevaba nuestra oferta académica a todos los colegios de la región, pero debido al ajuste universitario que hemos sufrido, únicamente se pudo participar de estas ferias a nivel local”, citó Moita quien adelantó que “en lo que va del año tenemos gran cantidad de inscriptos de los cuales gran parte son de Trenque Lauquen” e hizo mención sobre la Residencia Estudiantil. “Brinda al alumno un lugar donde alojarse favoreciendo así la adaptación al entorno universitario. La misma se encuentra con cupo limitado y quienes quieran formar parte deben comunicarse, hablar con Secretaría y solicitar el formulario con un estatuto de convivencia”.

n Siempre impulsando

En este 2018 las UTN de todo el país sufrieron algunos altibajos presupuestarios y la FRTL no fue ajena en algunas cuestiones. “El año para la facultad de Trenque Lauquen ha sido muy especial en el cual nos vimos azotados por el ajuste universitario. Nosotros, desde la Secretaría, nos vimos afectados más que nada en los pagos del sistema de becas. Vale aclarar que no sufrimos recortes, pero sí nos encontramos con los pagos no regularizados”, señaló el secretario de SAE quien también hizo mención a las diferentes actividades que se llevaron a cabo este año. Alumnos de LAR participaron de la muestra de Tecnología Agropecuaria Agroactiva 2018 Amstrong, Santa Fé, y estudiantes de Ingeniería en Sistemas realizaron un viaje al evento “Campus Partyen” el cual concentra aficionados a la informática, innovación, ciencia, creatividad, emprendimiento y ocio digital del mundo entero.

Por su parte, alumnos de Ingeniería Industrial participaron de la jornada simultánea de estudiantes (JOSEII), entre otras tantas actividades.

n ¿Por qué la UTN?

Trenque Lauquen sin duda es una de las grandes ciudades de la región. Ha ido creciendo por muchos factores y es la elegida por un gran número de estudiantes que ven una gran alternativa para su futuro laboral y profesional. A veces las “grandes ciudades” brindan mayor oferta académica y otra serie de actividades, pero a la hora de los costos, distancias y cuando el nivel es el mismo se eligen “estas ciudades”. Apostar a la región continúa siendo clave para que el desarrollo y producción siga en ascenso. En la actualidad, y desde hace unos años, la matrícula en las UTN se ha inclinado por el lado de las Ingenierías ya sea por el sistema de becas y salida laboral. Por eso, para el cierre se le consultó al Licenciado Moita qué ofrece la FRTL UTN y qué motiva para que muchos alumnos la elijan. Citó algunas cuestiones y las dejamos a continuación:

n El tamaño de la Regional permite la proximidad entre el alumno y el docente.

n Proximidad de las localidades vecinas.

n Posee el mismo nivel educativo como cualquier Universidad Nacional

n Universidad Pública y Gratuita.

n Nivel de investigación avanzada, con expositores graduados de trascendencia internacional.

n Posee proyectos de impacto nacional: como viales, ambientales y sociales.

n Nuestra regional ofrece ampliar relaciones con la sociedad y vinculación con la producción. También, posibilita el acceso de los trabajadores mediante una organización compatible con los horarios laborales.