En lo que va del año le robaron 5 veces

Imagínese entrar a su casa luego de un largo día de trabajo y encontrarse con que delincuentes ingresaron a la misma para robar lo poco o mucho que tiene. Ahora haga el esfuerzo de pensar que sentiría en una situación tal y multiplíquelo por siete.

Quien sin dudas puede hablar con total autoridad acerca de estas cuestiones es Rocío Genoni, una vecina domiciliada en la calle Gutiérrez Sur quien en lo que va del año ostenta el triste récord de sufrir cinco robos en su domicilio, cifra a la que habría que sumarle dos hechos más ocurridos durante el 2016. ¿Cómo se puede vivir bien así? se pregunta la joven sabiendo que la respuesta a todas luces será negativa. Así, con bronca y angustia la vecina relató a La Opinión su experiencia.

n Angustia

Rocío Genoni contó su angustiante experiencia y señaló que “la verdad es que me llena de tristeza y mucho enojo tener que entrar a mi casa y encontrarme con todo roto, y tirado en el piso, porque no es sólo lo que te roban, si no lo que te rompen y todo el desorden que hacen en tu casa. Una vez llegaron hasta defecarme en la ducha”.

La vecina vive en la calle Gutiérrez Sur al 700 “en el barrio de los bomberos”, indica para luego proseguir su relato: “Entran siempre que ven que no está el auto en mi casa, porque casi siempre estoy. Vivo sola y el miedo es muchísimo. Sobre todo cuando empezaron los robos en el verano y siguieron durante todo este año. Pero no sólo me han robado a mí, a mis vecinos también, pero a ellos les han entrado a las casas una vez. Es conmigo el tema, siento que saben que vivo sola y es horrible”, aseguró.

n Sin esperanzas

Por otra parte la vecina aseguró que ya no tiene esperanzas en el accionar de la policía local: “No hacen nada, de hecho una de las tantas veces que me entraron a robar, llegué un domingo a las ocho de la noche a mi casa y encontré todo revuelto y roto. Me habían vuelto a entrar. Hice la denuncia y la respuesta de ellos fue que hasta el miércoles no podían ir porque estaban ocupados”.

Y agregó “Te toman el pelo y el tiempo. ¿Tres días vas a tardar hasta ir a mi casa?. El miércoles después fueron a sacarle fotos dos policías mujeres pidiendo que les muestre la ventana por donde habían entrado, que había sido justamente la que da a la calle.

Por supuesto que para ese entonces ya la había arreglado. Entonces la respuesta fue que no podían hacer nada. Después no hice más denuncias ¿para que las iba a seguir haciendo si nadie hace nada?

n Temor

Por otra parte Rocío aseguró que “al principio me daba miedo el hecho de saber que entraban con total tranquilidad al menos estaba sola si me llegaba a pasar algo. Pero hoy estoy embarazada de casi cinco meses, y el miedo de recibir un palo o más es muchísimo”.

Consultada acerca de cómo convivir con esta situación la vecina aseguró que “la verdad es que no tengo idea de cómo se hace. Pero no puedo hacer otra cosa, porque si la gente que tiene que actuar no actúa y encima te toma el pelo ¿qué vas a hacer? No podes hacer nada más que vivir lamentablemente con el “cagazo” de no saber si mañana entras y te encontrás con alguien adentro de tu casa”.

En este sentido sostuvo que “parece zona liberada porque ahí no actúa nadie. En total siete veces me robaron entre el año pasado y este. La última fue hace unos días. Y yo recién estoy empezando a formar mi familia, pero así la verdad es que se me hace imposible”.