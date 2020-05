En las agencias de turismo se atraviesa una situación “crítica”

La pandemia de Covid-19 ha provocado una caída del 22% en las llegadas de turistas internacionales durante el primer trimestre de 2020, como muestran los datos más recientes de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Eso repercute entre otros ámbitos a las agencias de viajes tanto locales como de otros puntos.

Según el organismo especializado de las Naciones Unidas (la OMT), la crisis podría llevar a un declive anual de entre el 60% y el 80% en comparación con las cifras de 2019. La caída pone en riesgo el medio de sustento de millones de personas y amenaza con deshacer el camino andado hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así las agencias de turismo locales ya comenzaron a sentir el impacto que provocó la pandemia al punto tal que desde hace más de dos meses la facturación cayó a cero.

Ante esta “critica” situación desde firmas locales mostraron preocupación ya que según señalaron las expectativas de una reapertura del turismo en el corto plazo son nulas. Y la reprogramación de paquetes turísticos ya vendidos pero sobre la incertidumbre acerca del futuro de la actividad son parte de los temas comunes que afectan a las agencias y empresas vinculadas al sector.

Largo plazo

En diálogo con La Opinión, Claudio Domínguez, de la agencia Amunche Ripé Trenque Lauquen, habló de la situación por la que actualmente atraviesa la firma y el sector en general y detalló cuál fue el impacto de la pandemia en la actividad, que según sus pronósticos recién comenzaría a normalizarse “con suerte” a mediados del año próximo. En este sentido calificó de “muy complicada” la situación del sector ya que recordó que desde hace más de dos meses la actividad del turismo está sin funcionar.

Paquetes

Con respecto a los paquetes turísticos que ya estaban adquiridos y programados para, por ejemplo, el mes en curso, el entrevistado indicó que “se los está reprogramando para 2021 respetando la fecha”. “La mayoría de los clientes reprogramó los viajes. Solo hubo pocos que solicitaron el reembolso pero es algo difícil porque depende mucho de las aerolíneas, que no son tan permisivas en este tema. En líneas generales la mayoría reprogramó las salidas y en principio se respeta la misma fecha aunque todo depende de cómo se desarrollen ciertas cuestiones”, explicó.

Caída

Asimismo se refirió a la actividad del sector en los últimos meses e indicó que “ya a partir de enero cuando empezó el tema del coronavirus en China y Europa la actividad comenzó a caer. Y el recargo del 30 por ciento al dólar impactó en la actividad; después con la llegada de la pandemia, el cierre de fronteras y todas las medidas que tomaron los países, la actividad se paró y la facturación bajó a cero”.

En este sentido indicó: “Estamos trabajando desde nuestras casas pero a la vez buscando alternativas para el futuro y ver qué hacer porque la situación es crítica y no se sabe cuánto más se va a poder sostener si no hay ingresos. Para quienes tienen viajes ya programados también es complicado en principio porque no se sabe cuándo se van a poder llevar a cabo. Y además por la cuestión económica ya que mucha gente compró los paquetes con un dólar y hoy está al doble”.

Otra de las cuestiones que afectan a la actividad es la incertidumbre. “Nadie sabe cuándo se va a empezar a normalizar esto porque el mundo está en la misma situación. No se ve una solución rápida y sencilla. Creo que va a llevar mucho tiempo, quizás dos años. Y lamentablemente si se extiende en el tiempo van a quedar muchas agencias sobre todo las más pequeñas en el camino”, comenta el entrevistado.

Por último indicó que además y como en todas las actividades la pandemia de Covid-19 “va a generar sin lugar a dudas modificaciones en las modalidades de viaje”.

A puertas cerradas

Por otra parte, desde la agencia Free Port indicaron que en virtud de la situación excepcional que se está atravesando por la pandemia la empresa se encuentra reprogramando las salidas tanto grupales como individuales a distintos puntos del país y del exterior.

A puertas cerradas y de forna telefónica y online desde la firma continúan trabajando y asesorando a clientes que ya habían adquirido paquetes. Y en la misma situación se encuentra el resto de las agencias de turismo que funcionan en nuestra ciudad con una facturación parada por completo y sin la certeza de cuándo podrán volver a trabajar con normalidad.

Lo que sí es seguro es que la situación común a todas las agencias y firmas del sector “es crítica”.