En la víspera del Día de la Tradición se bailó en la plaza

Durante la tarde de ayer se concretó en Plaza San Martín un cálido encuentro enmarcado en el Día de la Tradición, que se conmemora hoy en todo el país. El mismo fue organizado por la subcomisión de folclore del Club barrio Alegre y contó con el acompañamiento de las peñas folklóricas de la comunidad y la Municipalidad de Trenque Lauquen.

El objetivo de esta agradable juntada fue hacer “la previa” del Día de la Tradición y recibirlo de la mejor manera: Bailando zambas y chacareras. También hubo mucho mate y deliciosas torta fritas.

n A bailar

María Lidia Narbaitz, integrante de la subcomisión de folclore del Club Barrio Alegre, contó a este medio los objetivos de este encuentro. “Siempre lo hacemos desde hace tres o cuatro años y la verdad que es muy lindo esto de venir a la plaza, a tal punto que estamos pensando en hacerlo más seguido, no solamente por el Día de la Tradición. Porque está muy bueno, porque a los que nos gusta bailar nos gusta hacerlo sin tener la presión de tener que trabajar en una peña, ir y venir llevando cosas. Esto, en cambio, es bien libre, acá baila el que sabe mucho, el que sabe poco y el que no sabe nada”, contó antes de agregar que “hoy hemos invitado a los que sabemos que tienen grupos de baile como el profesor Julio Larrosa y también a gente del Centro de Jubilados. Ahora vamos a bailar hasta que nos cansemos, el año pasado estuvimos hasta las 23”.

n Difusión

Narbaitz destacó la organización de esta iniciativa con las siguientes palabras: “A mí lo que me parece es que si nosotros (la gente que estamos en el folclore) no nos ocupamos de difundirlo, esta expresión corre el riesgo de perderse. Sabemos que estamos muy invadidos por otros tipos de música y estos son espacios para revalorizar nuestra actividad. Si bien nuestra identidad es un conjunto de un montón de identidades porque tenemos inmigrantes de otros lados, sabemos que hay aspectos puntuales que definen nuestra tradición, entonces es interesante hacer estas actividades para difundirlos porque, si no los difundimos los grupos que los desarrollamos, se van perdiendo cada vez más”.