“En la medida en que no se nos otorgue una solución, no vamos a cambiar nuestro parecer”

Ayer en horas del mediodía, vecinos autoconvocados de Trenque Lauquen volvieron a manifestarse frente a la Cooperativa de Electricidad para expresar su malestar ante los montos de las últimas tarifas eléctricas los cuales fueron calificados de “injustos” e “impagables” por muchas familias de la ciudad.

En este marco, y muchos de ellos portando cacerolas a las que hicieron sonar con fuerza, los manifestantes lograron que su reclamo sea escuchado una vez más. Solicitaron a las autoridades “que salgan” a dialogar con los vecinos y, sirviéndose de un altavoz, no dejaron de expresar su rechazo a los valores de las tarifas y, también, su disconformidad con los anuncios realizados por las autoridades de la entidad cooperativa brindados el último martes en conferencia de prensa a los cuales calificaron de “más de lo mismo” y como “una tomada de pelo”.

“Más de lo mismo”

El vecino Rafael Aguilera fue el encargado de dialogar con los medios de prensa presentes en el lugar. En primera instancia, comentó cuál fue el parecer del grupo de manifestantes sobre los anuncios de las autoridades de la Cooperativa el pasado martes. “Pudimos escuchar la conferencia y la verdad que nos pareció más de lo mismo, una tomada de pelo, no responde a los intereses totales de todos los vecinos perjudicados. No hubo una respuesta a nada, simplemente se fundamentó la decisión del aumento a través de lo que dice el ente regulador que es el OCEBA que, para mí en lo particular, es un ente que no entiende nuestra realidad, no es flexible en este contexto tremendo que estamos viviendo. Y creemos que, en la medida que no se nos otorgue una solución superadora, no vamos a cambiar nuestro parecer que es el parecer de mucha parte del pueblo”, dijo antes de agregar: “Ellos hablaron de solucionar de manera particular la situación de cada uno, pero eso no arregla la realidad total. Acá no hablamos de realidades sino de realidad que es el contexto que todos vivimos”.

En el mismo sentido, Aguilera comentó: “no se puede hacer un copiar y pegar en nada, porque no nos podemos adaptar a semejante barbaridad. Por otro lado, hubo irregularidades por parte de la Cooperativa como, por ejemplo, la de llamar por teléfono a las personas que integramos este grupo de Whatsapp creado para hacer este reclamo y prometerles solucionar sus situaciones particulares solicitando nuestro número de documento y datos personales, lo cual me parece una situación absolutamente especulatoria y de persecución que no tiene ningún sentido y no nos va a solucionar la totalidad del problema”.

El vecino adelantó que, con el grupo de manifestantes se determinó que, “si la Cooperativa no determina algo diferente”, se van “a iniciar acciones legales”. “Ya tenemos un abogado que se presta a la causa”, dijo.

Derechos vulnerados

En otro orden, cabe señalar que fueron muchos los vecinos que expresaron su malestar por la gran cantidad de efectivos policiales que se encontraban custodiando las instalaciones de la Cooperativa de Electricidad y siguiendo cada movimiento de quienes se manifestaban. Asimismo, expresaron que desde Comisaría local se llevaron a cabo llamados a varios manifestantes. Sobre este punto, Aguilera señaló: “Nos parece que ese tipo de acciones vulneran un derecho, nos dijeron que no podíamos traer madera para encender un fuego que acompañe el reclamo y, además, lo más grave es que nos informaron que nos estaban investigando desde la marcha pasada. Querían saber quiénes éramos los que estábamos participando y estaban haciendo una investigación. Una investigación en plena democracia suena un poco raro y es para pensar bien lo que está sucediendo”.

Por último, comentó que aún no está definido llevar a cabo una nueva manifestación frente a la institución. “No sabemos, pero cuando tengamos novedades lo comunicaremos a los medios”, dijo el vecino entrevistado antes de volver a invitar a todos los vecinos de la ciudad que quieran sumarse a la causa y dar a conocer su problema. “Que se acerquen, estamos asesorados”, afirmó.