En General Villegas cerraron 58 tambos

Un informe realizado por el INTA de General Villegas, una de las regiones más afectadas por los excesos hídricos, indica que allí cerraron 58 tambos, según consignó Télam.

De 143 tambos que había en 2015 hoy quedan 85. Unos 58 cerraron, vendieron y/o trasladaron las vacas a otras regiones.

“De casi 24 mil vacas adultas que había en 2015, se pasó a 15.000 cabezas, lo que significa una reducción del 36 por ciento en la cantidad de vacas”, precisó el INTA.

Además, la producción de leche cayó en 161.061 litros diarios. Y esto “representa un total de 1.594.504 dólares mensuales menos de valor de esta producción local”.

Según el último relevamiento del organismo, las imágenes satelitales muestran que de las 725.000 hectáreas del distrito hay 152.451 hectáreas inundadas.

“La totalidad de superficie afectada es significativamente mayor, ya que las imágenes satelitales no incluyen el anegamiento de superficie con agua cubierta por vegetación ni la falta de piso”, precisó.

En 2016, en General Villegas, que tiene un promedio anual de 887 milímetros, cayeron 1231 milímetros. Allí viene de reducirse a la mitad la siembra de soja y maíz.

El presidente de la Sociedad Rural de General Villegas, Pierre Courreges, señaló que de trigo “se sembró muy poco”. Y precisó: “sólo el 10 por ciento de lo que se sembraba habitualmente”.

“En General Villegas se necesitaría una primavera con lluvias de moderadas a bajas para que podamos pensar en una siembra en noviembre y diciembre, con calor y evaporación, de lo contrario tendremos un fin de año pobre en Villegas”, señaló.

El ruralista destacó que el INTA General Villegas estimó que “unas 50 mil hectáreas de trigo no fueron sembradas”. En esta línea, “tomando como rendimiento promedio 3800 kg/ ha no se producirán 190 mil toneladas de trigo que, con un precio de 170 dólares la tonelada representan un (ingreso) bruto de 32.300.000 de dólares que no se obtendrán”.

Sobre la soja, el INTA precisó que mientras en la campaña 2015/2016 se sembraron 352.700 hectáreas, en la campaña 2016/2017 la superficie bajó a 236.309 hectáreas.