En esta oportunidad no fue “una locura” ir al supermercado

La segunda jornada de descuentos del 50% para compras con tarjetas del Bapro que se concretó este mes no tuvo un masivo acompañamiento.

A diferencia de lo que sucedió en las ediciones de junio y julio, la promoción con descuentos del 50 por ciento en compras con tarjetas del Banco Provincia no tuvo ayer un gran acompañamiento del público, al punto tal que las sucursales de las firmas adheridas a la promoción registraron una afluencia de clientes prácticamente similar a los días normales.

En esta oportunidad no hubo colas de vecinos aguardando la apertura de los supermercados ni mucho menos gente haciendo fila para conseguir un changuito. Y las cajas trabajaron con una tranquilidad que no se había visto en las ediciones anteriores. Esto se debió en parte a que el miércoles de la semana pasada ya se había propuesto esta promoción y buena parte de la demanda se concentró en esa fecha.

El momento del mes donde la mayoría de los vecinos ha gastado sus ingresos y el hecho de que la de ayer fue la segunda jornada de descuentos a cabo de agosto incidieron en el movimiento que se registró ayer en los supermercados en líneas generales a lo largo del día, aunque hubo momentos con más y menos demanda.

Promoción

Desde temprano en las sucursales de las firmas adheridas no hubo filas de gente esperando la apertura de los supermercados, como había sucedido incluso el pasado miércoles.

Tampoco se registró un gran movimiento en el interior de los comercios, donde los clientes podían circular por los pasillos y elegir los productos deseados con total tranquilidad.

Y no hubo aglomeraciones a la hora de conseguir un changuito como sí había sucedido en las oportunidades anteriores, mientras que los cajeros tuvieron en esta oportunidad mayor tranquilidad a la hora del cobro.

Así, con algunas diferencias menores, la situación que se registró ayer fue la misma tanto en las dos sucursales de La Anónima como en la Cooperativa Obrera.

Bolsillos flacos

Muchos vecinos ya habían realizado sus compras el primer miércoles de la promoción para agosto. A eso hay que sumarle que por tratarse de una fecha cercana a fin de mes los bolsillos de los consumidores no cuentan con demasiado “resto” para afrontar un gasto de 3.000 pesos, sobre todo teniendo en cuenta que el reintegro del 50% se efectiviza en muchos casos, los de los pagos con tarjetas de débito, a los 10 días posteriores de realizada la compra.

Habrá que esperar al próximo mes para ver si la promoción vuelve a tener el éxito de las primeras ediciones.