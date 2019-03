En la tarde de ayer se disputó el segundo fin de semana de amistosos de equipos de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) con ligas vecinas.

En Trenque Lauquen y Pellegrini hubo partidos de los cuales se arribó a los siguientes resultados. En la cancha de Atlético Trenque Lauquen la tercera “india” se impuso por 3 a 1 ante Argentino de Tres Lomas, mientras que la primera igualó 1 a 1. Ferro fue local ante Jorge Newbery de Fortín Olavarría empatando también en 1 la división mayor y lo mismo ocurrió en cancha de Monumental con la visita de La Gloria de 30 Agosto finalizado 2 a 2. Además Barrio Alegre cayó por 2 a 1 frente a Social y Deportivo Garré, y en Pellegrini el “Expreso” superó por 3 a 2 a Deportivo 17.

La Opinión dialogó con dos grandes referentes de Atlético Trenque Lauquen tanto en lo deportivo como técnico: Marcelo Gallo y Laureano Testardini. Ambos analizaron cómo será este año para el fútbol local, y en especial, sobre cómo afrontar la falta de jugadores, el nivel en ligas vecinas, el formato del torneo y cuáles son sus candidatos.

Para esta temporada Gallo cumplirá 22 años en primera división y hace 26 que forma parte del club del “Indio”. Y por eso, esta institución es su casa. “En Atlético TL estoy desde los 10 años y hoy tengo 36. También juega mi nene e incluso un tiempo lo hicieron mi hija y señora en el fútbol femenino”, comienza la charla quien siempre llevó la casaca 3 pero desde el 2018 juega con la 6 porque ya no puede correr mucho (cita entre risas).

Recuerda cómo fue su debut ante el FBC Argentino cuando era un adolescente y que su ingreso se dio por la lesión de un compañero. “Fue un partido lindo que no me lo esperaba. Estaba Carlos Casarini dirigiendo, quien me conocía de toda la vida. El viernes previo recuerdo me citó y ese domingo me encontraba con eso. Tenía una alegría inmensa y de ahí en adelante siempre defendí. Jugué un año en Ferro, pero soy de acá. Mi casa es el Parque y ya creo este año será mi último año”, señaló Gallo denotando su amor por la camiseta que sigue intacto en su familia.

Quien también dice que su casa es Atlético Trenque Lauquen, es el flamante director técnico. Es que Laureano Testardini ya hace 11 años que forma parte de la institución. Pero él vuelve a su rol de DT tanto en primera como en tercera división como lo había hecho durante 2012 y 2013. “Siempre trabajé en infantiles y también en inferiores. Este es el cuarto año que tengo las inferiores y ahora vuelvo a las categorías mayores. El año pasado trabajé en Progreso y estuve en las inferiores de Giat algunos años ya que soy de Beruti. Pero acá estoy en mi casa y me siento bastante cómodo”, indicó Testardini quien forma parte del club desde que finalizó el Curso Nacional de Director Técnico y se sumó a la escuelita junto al “Negro” Viñas.

Hoy, siendo también guardavidas, Laureano pasa sus horas en la institución y tendrá como nuevo desafío dirigir tanto primera como tercera luego de la sanción a Jorge Orosco. “Este año fue medio de imprevisto porque había otro DT, pero Jorge tuvo el año pasado una expulsión. Creíamos que este año por lo menos podía trabajar en la semana con los chicos, aunque no ingresar en cancha, pero no fue así. Se venció el tiempo de apelación de la sanción y aún tiene un año más para no poder trabajar en el club”, citó el DT del “Indio” en referencia a cómo fue su asignación ya que él sólo iba a hacer la preparación física de los planteles.

La sanción a Orosco fue un detonante en la temporada pasada pero Atlético tuvo un gran protagonismo. “Fue el mejor año de los últimos cinco. El último había sido en 2013, donde ganamos el último torneo nosotros, y de ahí hasta el año pasado andábamos mal. En el inicio de temporada jugamos la final del Preparación, nos caímos y como que Jorge encontró el equipo”, indicó Gallo destacando que fueron el tercer mejor equipo y que contaron con el goleador de la Liga, Maximiliano Reyes, pero que hoy ya es jugador de Huracán de Pellegrini. Y agregó: “Éramos un plantel joven pero se desarmó este año. La idea sería hacer como hizo Monumental, algo que ahora le viene dando sus frutos con los chicos de las menores divisiones que fueron ascendiendo”.

Por dicho motivo tanto para el jugador como el DT esta nueva temporada lo más importante es poder tener un plantel consolidado. “Primero queremos armar un equipo que pueda competir todos los domingos. Empatar, perder o ganar, pero que podamos ser protagonistas. Y cuando tengamos un equipo que compita de igual a igual, al contrario. La idea es reformar un poco lo que se hizo el año pasado. El tema es que del año pasado a este perdimos a dos jugadores clave: Orosco y Reyes, el mejor central y delantero que teníamos”, remarcó Testardini citando que se han dado varias bajas también como la de Axel Orosco (se va a Atlético Pellegrini) y Lucas Cepeda (se va a La Gloria de 30 de Agosto). Pero agregó sobre algunas incorporaciones y la importancia de reinventarse: “No sabía que iba a ser técnico porque para eso uno se prepara ya un mes antes para llamar jugadores, ver qué tiene y armar el equipo en la cabeza. Estamos armando. Llegadas de jugadores nuevos por lo pronto está Fabián Amoroso, Luciano Martino y Lucas Amoroso. Están emigrando muchos”.

Gallo y Testardini remarcan sobre el nivel de jugadores que tiene Trenque Lauquen que para ellos es muy bueno, pero las ligas de la región son más fuertes. Y es que en la mayoría los jugadores tienen un sueldo junto a más horas de entrenamiento por lo cual se hacen partidos más dinámicos. E incluso más atractivos y de alto nivel ante un fútbol más amateur como el de la LTF. “Si la Liga de acá y los clubes no empiezan a invertir un poco más estamos como en otro nivel. Hacer partidos interligas es interesante pero no se sí estamos en condiciones de enfrentarlos. Un domingo puede ser, pero jugar siete partidos no. Están ellos en un escalón más arriba”, coincidieron los entrevistados. Y lo mismo sucede con el formato de este año. Con dos torneos (Apertura y Clausura) y una posible Liguilla creen que todo se achicó lo cual puede desmotivar a muchos jugadores que estarán meses parados.

Sin duda que este será un año duro para muchos deportes. El fútbol no es ajeno y por eso será necesario buscar alternativas para que vuelva a recuperar su nivel. En cuanto a los favoritos, tanto para Marcelo Gallo como Laureano Testardini hay tres que siempre están: Ferro, Monumental y Atlético Pellegrini. “Para mí el candidato este año es el ‘Expreso’. Por como se armó y no debemos olvidarnos de Ferro que siempre está. Nos enfrentamos a ellos en las primeras fechas y debemos arrancar bien el primer torneo porque ahí está todo parejo; ahí se puede sacar una ventaja”, finalizó el jugador.

Mientras que el DT también agregó que Huracán este año se reformó y Atlético Trenque Lauquen espera estar cerca de los primeros lugares en la tabla.