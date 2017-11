“En 5 años las inundaciones van a estar minimizadas casi en un 80%”

El ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, visitó ayer la ciudad en el marco de la Expo Rural 2017 con el fin de mantener un encuentro con productores de la zona, escuchar sus puntos de vista, analizar el presente de la actividad, informar sobre las gestiones realizadas para atender las necesidades del sector y la visión de futuro que se tiene sobre diversos temas, entre ellos la problemática hídrica que desde hace años afecta a muchos distritos, entre ellos Trenque Lauquen.

“Para nosotros es un gusto venir, siempre estamos permanentemente en esta zona, en los últimos meses hemos venido muchas veces por los problemas ya conocidos pero ahora, gracias a Dios, el panorama ha empezado a cambiar así que también estamos apoyando a esta muestra tan importante manteniendo el contacto con los productores que es lo que a nosotros más nos gusta, estar cerca, escucharlos, contarles lo que estamos haciendo, intercambiar opiniones y siempre poner una línea de trabajo que es la que estamos encarando desde diciembre de 2015”, comentó en su contacto con la prensa.

n Emergencia

Consultado sobre por qué la emergencia hídrica aún no llega para varios de los distritos afectados, Sarquís comentó que “las emergencias están siendo evaluadas con el grado de profesionalismo y criterio necesario. Nosotros siempre estamos dándole una vuelta diferente a la situación y es un poco lo que vamos a charlar hoy acá, cuando uno mira todo el esfuerzo que está haciendo la provincia de Buenos Aires y la Nación para realizar obras concretas, para dar financiamiento adecuado (ayer conseguimos una posibilidad de flexibilización con el Banco Provincia para que los productores que no tengan certificados de emergencia puedan acceder igual a las líneas de emergencia) se puede afirmar que, independientemente que algunas soluciones puedan tardar tenemos también otras cosas que están solventando la situación presente y vemos que el panorama está mejorando. Cuando uno mira el porcentaje de afectación que tenía esta área hace un mes es notorio que el panorama va cambiando y, en la medida que pasa el tiempo, esto va a ir mejorando. Hemos tenido una primavera distinta a la del año pasado y vamos a tener un verano muy diferente y liviano respecto de lo que nos pasó durante 2016 con lo cual somos optimistas, los números están siendo optimistas tanto en la parte de cosecha fina como lo que viene en la campaña de cosecha gruesa así que, si Dios quiere, vamos a seguir siendo optimistas de aquí para adelante”, comentó.

n Obras

Respecto de las obras previstas y las prioridades dispuestas para iniciar las mismas, el funcionario expresó que “lo más importante es que la gente sepa lo que está pasando en la Provincia de Buenos Aires. Hoy en la Provincia todo lo que tiene que ver con obra hidráulica, arreglos nacionales y provinciales hay puestos casi $46 mil millones. Entonces, este es un gobierno en el que los impuestos que paga la gente se le devuelven en obras y esto es real, la gente hoy puede ver rutas nacionales y provinciales en arreglo y obras hídricas en marcha. De acá a cinco años el problema de inundaciones de la provincia va a estar minimizado casi en un 80%, hoy los problemas que venimos mirando que afectan a esta zona dentro de muy poco tiempo no van a estar”, dijo antes de agregar que “estamos muy contentos con eso porque le estamos demostrando a la gente que estos pedidos que vienen desde hace 20 o 25 años, con este trabajo en equipo con los municipios van a poder ser solucionados”.

n Con el campo

En otro párrafo de sus palabras, Sarquís destacó el apoyo permanente del gobierno de Cambiemos para con el sector agropecuario. “Este es un gobierno que siempre tuvo presencia con el campo y siempre estuvo apoyando al sector agropecuario desde el inicio de la gestión. El presidente Macri apenas asumió cumplió una promesa de campaña de eliminar las retenciones y eso cambió el panorama no solamente en la provincia de Buenos Aires sino de las principales provincias productoras, además de unificar el tipo de cambio. Por otro lado, hoy hay casi $47 mil millones en el circuito productivo de la provincia en créditos y en financiamiento del Banco Provincia. Es algo récord, que no pasaba”, manifestó.

Por último, y respecto del proyecto de creación de una nueva Ley de Emergencia del diputado Oscar Sánchez, Sarquís señaló que “con la emergencia somos muy cuidadosos, todas las ideas valen y siempre tenemos que pensar cuál es el mejor tratamiento de la emergencia. Cuando me preguntan mi opinión con el tema de emergencias digo que hay que cambiarlo no sólo en la Provincia sino también en la Argentina como también todos pensamos qué hay que hacer una reforma impositiva global tanto en Buenos Aires como en el país, pero las cosas hay que hacerlas responsablemente y con tiempo. Este gobierno está tomando el toro por las astas en esta situación. La inundación o ordenamiento de las aguas es un tema nacional, no es de una provincia, Macri lo tiene muy claro y en ese sentido estamos trabajando”.