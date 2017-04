Empieza la actividad de la Liga Municipal

Con fixture ya definido, hoy tendrá su inicio la actividad competitiva de la Liga Municipal de Voley Femenino, en la que se viene trabajando desde hace tiempo.

La Liga ya está conformada y es el resultado de varias reuniones con equipos locales y de la región que se enfrentarán en un certamen a disputarse en el Polideportivo “Poroto Abásolo” en horario nocturno.

n Primeros partidos

En total, son ocho los equipos participantes, destacándose que hay seis representativos trenquelauquenses, uno de 30 de Agosto y otro de Tres Lomas.

Así, según se anunció desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad, esta noche, por la fecha 1, a partir de las 20 jugarán Club Progreso vs. FBC Argentino “B” y Monumental vs. CEF Nº 18 Mayores, mientras que a las 21.15 se enfrentarán Deportivo 17 de Tres Lomas vs. FBC Argentino “A” y Juveniles CEF Nº 18 vs. CEF Nº 81 de Treinta de Agosto.

Ya por la segunda fecha, el viernes 5 de mayo, jugarán Monumental vs. FBC Argentino “B”, Progreso vs. Deportivo 17, Juveniles CEF Nº 18 vs. FBC Argentino “A” y CEF Nº 18 Mayores vs. CEF Nº 81 de Treinta de Agosto.