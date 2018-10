Emotiva despedida al ex intendente Juan Carlos Font

Un gran número de vecinos, entre ellos familiares y dirigentes de la clase política y de entidades locales, le dieron el último adiós al ex intendente municipal, Juan Carlos Font. Fue en su última morada en el Cementerio Parque de Trenque Lauquen, acompañado por un profundo y respetuoso silencio que sólo interrumpió el ex senador provincial e Intendente de Bragado Orlando Costa, el encargado de las palabras finales.

Costa fue un viejo compañero de ruta de Font, contemporáneo en las épocas de intendentes y le dedicó palabras muy emotivas ante los presentes. Antes, el cortejo fúnebre que había partido de las salas velatorias de la Cooperativa de Electricidad, hizo escalas en el Comité de la UCR, en el Honorable Concejo Deliberante, en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores y en la Municipalidad.

En el adiós final del cementerio se vio a dirigentes de la vieja guardia que militaron junto a Font, como el ex senador Ricardo Tojo, el ingeniero Carlos Garbarino, Nora Arbio, Raúl Orellana, Jorge Concepción, Alicia Puig y Víctor Hugo Rojas Centurión, entre otros. La bandera radical, con los colores rojo y blanco, cubrió al féretro y entonces ahí Costa destacó la figura de Juan Carlos Font.

“Quienes conocimos y tratamos a Carlos Font, a la hora del balance final no alcanzan las palabras, yo he venido muchas veces a Trenque Lauquen, siempre aprendí cosas importantes acá, de la vida en comunidad, de su pueblo que son ustedes y de las relaciones con la política. No hay pueblo con espíritu de progreso que lo pueda lograr sino tiene buenos políticos y buenos gobernantes”, dijo Costa.

Destacó que Trenque Lauquen “siempre fue una verdadera escuela de la política y la función pública. Carlos Font fue uno de los grandes hombres de la política que tuvo Trenque Lauquen, un gran funcionario y muy honesto. Tenía mucho contenido ideológico, de las creencias y los valores que nos deben acompañar por la vida política. Era un amigo de consulta. Era coherente como político y en su vida”.

Además de dirigentes políticos y representantes de entidades como Ignacio Kovasky por la Sociedad Rural, también asistió el atleta olímpico Germán Lauro y un gran número de vecinos, que acompañaron a la familia del ex intendente, a su viuda Patricia Urizar, sus hijos, y toda la familia Font.

n Mucho para dar

El Intendente Municipal, Dr. Miguel Fernández, no habló en el sepelio, pero más tarde y para los medios de prensa recordó al ex mandatario: “Esta es una pérdida que uno la magnifica cuando pasa, le decía recién a la familia que nos faltó tiempo. Desde que asumí Juan Carlos siempre se acercó a darme consejos, sentí su ayuda y su compañía con su estilo tan particular, así que es una lástima haberlo perdido tan joven cuando tenía mucho para dar”, dijo el Intendente Fernández.

“Ha dado mucho y recibió muy poco, y quizás no fue muy reconocido, porque como siempre estuvo debajo de Barracchia, y debajo de un gran pino no crece el pasto, y eso es lo que quizás no se ve su carrera, fue quien lo acompañó y quién lo aconsejó y discutió con él. Durante su gestión se puso mucho empeño en obras de infraestructura básica, quizás sin tanto bombo y estruendo y por eso muchos no lo vieron. Hay mucho por reconocerle aún”.