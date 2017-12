Emotiva despedida a los concejales que dejaron sus bancas

La 15º Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, realizada en la lluviosa noche del viernes, fue la última para nueve concejales que, concluidos sus mandatos, sellaron una etapa de trabajo legislativo que iniciaron a finales del 2013, atravesando los dos últimos años de gestión municipal de Raúl Feito y los dos primeros de Miguel Fernández, formando un grupo que trabajó con honestidad y responsabilidad -así lo destacaron-, firmes en las convicciones y defensores de los propios proyectos, dejando para la posteridad intensos debates en distintas problemáticas comunitarias: agroquímicos, pirotecnia, tenencia de mascotas, subas en las tasas municipales, estacionamiento medido, y la lista sigue.

Es por ello que las autoridades y el personal del Concejo decidió despedirlos con un sorpresivo reconocimiento al final de la sesión. Cada uno de los nueve concejales recibió una foto personal tomada en su banca y enmarcada en un portarretrato, un llavero de talabartería y un diploma.

Al filo de las 22.30, y una vez finalizada la sesión, los concejales cerraron el 2017 con cena y brindis, ahí nomás, a media cuadra, en el salón del Club de Leones. Hubo asado y chorizos, actuaron los músicos Franco Lamas y Esteban Sosa, algunos se animaron al baile y otros, al karaoke.

n Los que se van

El bloque completo del Frente Renovador -Juan Pablo Ripamonti, Obdulio Sánchez y Carolina Gómez- se despidió del resto de los concejales con palabras de agradecimiento destacando que a pesar de las discusiones, siempre se trabajó en un marco de respeto y compañerismo. Ripamonti se mostró muy emocionado en sus palabras y Carolina Gómez dejó abierta la posibilidad a futuro, y por las vueltas de la política, que algunos de los que hoy se van regresen a ocupar una banca en el Legislativo.

Pierina Danda se despidió con lágrimas en los ojos, recordando su paso por la gestión de Juan Carlos Font y su llegada al Concejo de la mano de Claudio Figal: “No sabía con lo que me iba a encontrar, y la verdad que estos cuatro años de trabajo me encantaron y me llevo amigos de acá”, dijo.

Su compañero del bloque Cambiemos, Francisco Marino, también se mostró emocionado y recordó sus inicios en el Concejo como Secretario Legislativo, allá por 1983, y calificó como “todo un honor” haber tenido que asumir un mandato por dos años, ocupando la banca que se vio obligado a dejar a mitad de camino el actual intendente en el 2015.

El tercer concejal del oficialismo que concluyó su mandato es el ahora ex presidente del Cuerpo, Claudio Figal, quien volverá a asumir en una semana ya que fue reelecto en los comicios de octubre. Aún así, el personal del HCD lo sorprendió incluyéndolo en la serie de reconocimientos.

n Próxima sesión

En condiciones similares se encuentran Jorge Jordán y Martín Sotullo Lanz, terminados sus mandatos y preparándose para asumir nuevamente en una semana. No faltó el reconocimiento para Susana Muñoz, quien si dejó su banca agradeciendo especialmente la confianza y el trabajo hecho con Jorge Jordán.

El lunes 11, a partir de las 21, también prestarán juramento Alberto Rodríguez Mera, Adriana Velázquez, Ana Mónica Lamaisón, Francisco Recoulat (Cambiemos), Mariel Jordán (1País) y Mónica Estévez (Unidad Ciudadana).

Por tradición política, la presidencia del Concejo recae en manos del partido que resulta triunfador en las elecciones, y todo indicaría, dicho en potencial, que Claudio Figal seguirá al mando del Concejo hasta el 2019. Sea quien fuere el nuevo presidente, puede resolver en acuerdo con el resto de los concejales que haya una última sesión ordinaria antes de fin de año. Hay que recordar que el período de sesiones se prorrogó hasta el 30 de diciembre.

Ciudadano Ilustre

La sesión del viernes sirvió para otorgar un último reconocimiento. Esta vez, se le entregó un presente y una copia del Decreto que lo declaró Ciudadano Ilustre al artista plástico trenquelauquense Martín Grau.

En octubre, Grau participó del Segundo Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público, realizado en Chinácota (Colombia), con la participación de 40 artistas de diferentes partes del mundo. Además, ha desarrollado una técnica denominada esgrafiado por la que ha sido reconocido como Delegado Nacional del MIM, el Movimiento Internacional de Muralistas Italo Grassi.