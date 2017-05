Embistió a dos motos y a una inspectora causándole lesiones

Un joven de 19 años, Kevin Sabre, está aprehendido a disposición del fiscal Manuel Iglesias. Está imputado de desobediencia, daños y lesiones leves en flagrancia.

Los hechos comenzaron a desarrollarse ayer a la madrugada en la calle Oro entre Roca y Avellaneda.

Dos inspèctores de Tránsito que estaban apostados en el lugar interceptaron el paso de un oto que carecía de la luz delantera. El conductor, Sabre, simuló a acatar la orden, pero aceleró, embistió las motos de los funcionarios y a la inspectora que estaba al lado, cruzó la rambla y huyó rumbo a la ruta 33.

Los “zorros” avisaron a la Policía y un patrullero comenzó a perseguir al belicoso motociclista. Este fue hasta la calle Santiago Rubio, dobló hacia la derecha, zigzagueó tratando de que los policías “lo perdieran” y llegó hasta Granada. Por esa calle huyó hasta Arrastúa, siempre tratando de poner distancia con el móvil cuyos ocupantes no lo perdían de vista sin desarrollar una velocidad demasiado alta, potencial causa de accidentes que pueden ser más graves que el hecho inicial.

N Aprehendido

Finalmente el rebelde motociclista ingresó en un domicilio de la calle Estrada Este al 1.600. Los policías que lo venían siguiendo -amparados en el Código de Procedimientos- entraron atrás, secuestraron la moto y aprehendieron a Kevin Sabre, de 19 años.

La moto no sería de su propìedad si no de una persona allegada y tiene toda la documentación en regla; pero Sabre tenía el registro de conducto vencido y quizás por eso trató de huir, sabía que le iban a retener la moto. Igual se la sacaron, pero con otros agravantes.

En cuanto a la inspectora embestida, Yanina Soledad Fernández, fue trasladada a la Guardia del hospital donde constataron que las lesiones recibidas no revestían gravedad.

N Fractur4as

Un accidente ocurrido en la esquina de Brown y Salta, dejó el saldo de un chico de 15 años con el fémur izquierdo fracturado. Fu producto de la colisión de un Peugeot 307 conducido por Hernán Caldentey y la moto en la que se trasladaba solo el adolescente.

Ayer a la mañana, un choque entre dos autos en la esquina de Davis y Llambías no ocasionó heridas serias a ninguno de los protagonistas, pero una mujer fue trasladada al hospital por precaución ya que está embarazada de pocos meses.

N Con suerte

Ayer, cerca de las 7 volcó un auto en la curva de Cuero de Zorro, ruta nacional 33.

Según informaron en el cuartel de Bomberos desde donde salió una dotación a cargo de Cristian Urquizo, era un Ford Escort, conducido por Juan Pablo Muchghilore quien resultó prácticamente ileso.