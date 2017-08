Elecciones generales: qué harán ahora las listas que perdieron

Ya pasaron las elecciones PASO 2017 y, ya con los candidatos definidos, en poco más de dos meses se realizarán las elecciones generales donde podrá conocerse quiénes de ellos ocuparán una banca en el HCD a partir del 10 de diciembre.

Y si bien aún resta conocer qué ocurrirá en la interna de 1País la cual fue sumamente reñida (a tal punto que ambas fuerzas participantes se encuentran esperando los resultados que brinde el recuento definitivo), La Opinión consultó a los representantes del FIT (los cuales aún tienen esperanzas de alcanzar el piso que les permita participar en las generales) y de la Lista 4 de Unidad Ciudadana, para conocer cuál es la postura que tomarán a partir de ahora.

n A la espera

Por el lado del FIT, quien fue precandidata en primer término a concejal por esta fuerza, Eleonora Olano, analizó el desempeño del FIT en estos comicios. “Estoy muy conforme, nosotros hemos logrado duplicar nuestros votantes desde las elecciones pasadas, aún estamos esperando el conteo voto a voto ya que nos faltan muy poquitos votos para pasar. Y a nivel provincial y nacional nos ha ido más que bien”, comentó.

En ese marco, expresó que “a mí de forma particular me sorprende que a pesar de tarifas, desaparición de personas y despidos aún Cambiemos siga recibiendo el beneplácito de la población”.

Por último, agregó que “finalmente, con estos resultados nos ponemos en marcha para continuar trabajando en todos los niveles, para el mejoramiento de vida de la clase obrera”, afirmó. Consultada sobre si, en caso de no alcanzar el piso en el recuento final, apoyarían a otra fuerza, Olano fue contundente: “Por supuesto que no”.

Por el lado de la Lista 4 de Unidad Ciudadana que en la interna no pudo superar los votos conseguidos por la candidata de la Lista 2, encabezada por la dirigente Mónica Estévez, señalaron que aún resta mucho por debatir antes de manifestarse al respecto.

Cambiemos ya piensa en octubre

Cambiemos realizó el jueves pasado la primera reunión después de las PASO con miras a las elecciones de octubre teniendo como máxima aspiración reunir los votos necesarios para llegar a los 6 concejales.

Del encuentro participaron los ahora candidatos de la Lista de Cambiemos; el intendente municipal, Miguel Fernández y varios funcionarios; dirigentes de la UCR, entre ellos el ex intendente municipal, Juan Carlos Font, la ex senadora Nora Arbio, concejales y consejeros escolares y autoridades partidarias de la UCR y del PRO.

Durante el encuentro se realizó un análisis del resultado de las PASO y se formaron comisiones de trabajo para empezar la campaña de cara al 22 de octubre.