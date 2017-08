Elección, inundaciones, agroquímicos y más

n Por teléfono

n Legisladores

Oscar se comunicó para dejar el siguiente comentario: “Se dice que no es bueno volver atrás, también se dice que es necesario tener un legislador de Trenque Lauquen. Desde el año ‘83 a la fecha 9 legisladores tuvo Trenque Lauquen ¿Alguno de ellos podrá exhibir algún trabajo o logro a favor de la solución de las inundaciones?”.

n Elecciones

José criticó el desarrollo de las PASO 2017: “Qué desprolijidad, por favor, cómo puede ser que ya pasaron cinco días y aún no se sepa quién ganó en la Provincia ni entre dos candidatos locales. Lo único que logran es que uno termine desconfiando de todo”.

n Elecciones 1

Marta expresó: “Bueno, queridos políticos de Trenque Lauquen, ya pasaron las elecciones, sería bueno que todos los partidos políticos comiencen a retirar esos carteles que afean tanto la ciudad. Háganlo de una vez por todas ¿Hasta cuando los van a dejar?”.

n Elecciones 2

Una vecina dijo: “por fin terminó la campaña y ya pasaron las elecciones, qué pesados se ponen todos los políticos, ya no saben qué decir para conseguir un voto más. Y en octubre la misma historia. Sería bueno que se pongan a trabajar de una vez”.

n Intendente

Un vecino comentó: “Le guste a quien le guste, hay que reconocer que el intendente municipal se está moviendo mucho con respecto a este preocupante tema de las inundaciones. Por momentos hasta parece que se lo ve a él solo intentando resolver estos problemas. Mis felicitaciones, señor intendente”.

n Agroquímicos

Un vecino criticó duramente a los concejales que no votaron por la prohibición del 2,4D. “Son una vergüenza, ese veneno también los afecta a ustedes y sus familiares. ¿Cuándo van a empezar a legislar pensando verdaderamente en el pueblo?”, se preguntó.

n Agroquímicos 1

Por el mismo tema, una vecina comentó: “Otra vez los concejales vuelven a demostrar su miseria. ¿Qué esperan para prohibir el 2,4D? ¿Cuánta gente más tiene que enfermarse? ¿Qué intereses defienden? Sería bueno digan”.

n Isabel

Una vecina le dejó un saludo a la vecina Isabel Verdier quien hace pocos días cumplió 100 años: “¡Felicitaciones, Isabelita! Sos un verdadero ejemplo de persona”.

n Por la web

n Intendentes

Respecto del cruce entre el intendente Miguel Fernández y Pablo Zurro, Omar comentó:

“Fernández, hay cosas mas importantes en las que debe ocuparse. No gaste energías en mamotretos inútiles, ávidos de dineros ajenos, deje que de eso se ocupe la Justicia. A usted lo votaron para dirigir los destinos de uno de los mejores, si no el mejor distrito de la empobrecida (por la maga de peronchos que la ha gobernado) provincia de Buenos Aires, no defraude a propios y extraños y ocúpese de lo realmente importante”.

Sobre el mismo tema, Claudia se preguntó: “Por qué el intendente de Pehuajó no se dedica a su gente y a su pueblo que da queé decir. Que se dedique a limpiar el pueblo. Y darle trabajo a su gente que se vienen a radicar a Trenque Lauquen”.