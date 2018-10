El Tribunal absolvió a los dos imputados en el hecho

El Tribunal Oral Criminal N° 1 de Trenque Lauquen absolvió de culpa y cargo a los dos imputados por el crimen de Norberto “Pocho” Farías al no encontrar pruebas que los incriminen directamente

El veredicto absolutorio firmado por unanimidad por los jueces Marcelo Centeno, María Gabriela Martínez y Guillermo Pueblas no estuvo exento de críticas y cuestionamientos a las prácticas de la policía bonaerense de aquel entonces y a la intromisión en el caso del poder político en la localidad de Tres Lomas.

La decisión del Tribunal tiene su justificación en que la investigación no logró probar que Gustavo Fabián Amorena y Walter Sergio Arol Coña tuvieran participación directa con el crimen ya que no encontraron a lo largo del recorrido de indicios y declaraciones testimoniales datos contundentes que los situaran en la escena del crimen ni un móvil para cometer el asesinato.

Además los jueces también solicitaron que se inicie un proceso judicial por presuntos delitos de acción pública cometidos “prima facie” contra el médico forense que hizo la primera autopsia, Juan Héctor Furch, y los policías treslomenses que instruyeron los primeros pasos de una investigación “destinada al fracaso”. Quedaron en la mira: el entonces comisario de Tres Lomas Adrián Carlos Lescano, el jefe de calle Roberto Oscar Beldrío y el agente que llegó primero a la escena del crimen Martín Darío Peñas.