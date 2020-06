El transporte de pasajeros de larga distancia y un futuro lleno de dudas

Los más de 15 mil micros de larga distancia que recorren unos 1.600 destinos turísticos de todo el país contarán en pocos días con protocolos de bioseguridad, que les permitirían estar preparados para cuando puedan volver a la actividad, informó la Cámara Empresaria del Transporte de Larga Distancia (Celadi). Sin embargo la medida no abarcaría a las empresas de combis que si bien también son una parte importante del sector no estarían por ahora habilitadas para el transporte interurbano de pasajeros, algo que afecta a trabajadores locales del rubro.

Así lo informaron desde la firma local ED Minibus SRL, desde donde señalaron que en el marco de la pandemia de coronavirus solo se encuentran habilitados a realizar “viajes sanitarios” aunque actualmente solo están trabajando con un viaje semanal a Buenos Aires para el transporte de “paquetería” con los cuales subsisten. E indicaron que el sector está muy desprotegido por parte del Estado.

Además, pese a que se avanza con protocolos de bioseguridad y que algunas provincias habilitaron viajes entre ciudades, el transporte de media y larga distancia en la provincia de Buenos Aires aún no tiene fecha de regreso debido a que los casos de coronavirus siguen en aumento.

Según explicó el subsecretario de Transporte de la Provincia, Alejo Supply, habilitar el transporte haría que el virus se esparza entre ciudades, por lo que por ahora es inviable. “Si volviéramos a poner la media y larga distancia regaríamos el virus por toda la provincia. Hoy no se puede aplicar”, lanzó el funcionario.

De esta manera, descartó que pudiera volver el servicio de transporte de media o larga distancia, al insistir en que el problema en relación a la propagación del coronavirus es la circulación de la gente, algo que desde la Provincia vienen marcando con insistencia.

Solo viajes sanitarios

Desde la emrpesa local ED Minibus indicaron: “nosotros no estamos habilitados para realizar viajes interurbanos con pasajeros. Solo estamos habilitados para hacer viajes sanitarios cumpliendo un protocolo muy riguroso”.En este sentido indicaron que “esto incluye por ejemplo ir a buscar a los repatriados que llegan desde el exterior para traerlos a la ciudad o algún viaje urgente por temas médicos”. “De todas maneras no hemos realizado ningún viaje en este sentido porque el Municipio no quiere”, marcaron.

Al respecto recordaron que el último viaje de pasajeros que realizaron “fue el 19 de marzo y desde entonces ya no se pudo viajar más”.

Gastos

Por otra parte desde la empresa local hablaron de cómo se las ingenian para solventan los gastos propios de la actividad e indicaron que “lo único que se consiguió es un permiso para hacer viajes con paquetería que se hace una vez a la semana”. “Tenemos a dos personas que hacen todo en Buenos Aires, llevan y traen los paquetes por ejemplo y nosotros lo que hacemos es recibir la paquetería, que se higieniza cumpliendo con todos los protocolos y medidas sanitarias”, detallaron.

En este sentido indicaron: “así estamos tratando de subsistir como se puede. Nosotros tenemos tres camionetas que están guardadas en un galpón y por las que tenemos que pagar patentes de $12.000 cada una que siguen viniendo y las tenés que pagar. Además de los aranceles de la CNRT que si no pagás no te habilitan para trabajar así que la situación está complicada”.

Al respecto aseguraron que “este es un sector que está muy desprotegido por el Estado”. “Las compañías de larga distancia por ejemplo reciben algún subsidio. Nosotros momentáneamente estamos trabajando con paquetería sanitaria una vez por semana y con eso intentamos subsistir”, remarcaron.

Además agregaron: “entendemos que en la situación provocada por la pandemia se hayan tomado algunas medidas pero creemos que en muchos casos esas decisiones no contemplan lo que sucede en las ciudades del interior. Nosotros tenemos clientes de 25 años que viajaban por temas de salud y que ahora no lo pueden hacer. Y esa gente no está contemplada y la verdad es que hay situaciones que son muy penosas”.

Protocolos

En cuanto al futuro del transporte de colectivos de larga distancia también es incierto aunque al parecer en el corto plazo habría posibilidades de que vuelvan a la actividad al menos en algunas provincias.

Y si bien la actividad del sector continúa suspendida en los últimos días fue elevado a los ministerios de Transporte, Salud y Turismo y Deportes un proyecto que cuenta con protocolos generales para todo el país y abarcan capítulos referidos a la prevención en las empresas, en las terminales, en el interior de los micros y a las conductas de los pasajeros. También disponen normas de distanciamiento y marcan que no habrá más catering a bordo, mantas, almohadones y auriculares; y que se colocarán recipientes con alcohol en gel en distintas partes del micro.

Al respecto el presidente de la Celadi, Gustavo Gaona, señaló: “trabajamos en la concreción de un protocolo general para todas las provincias”; y dijo que el objetivo de los mismos “es mostrar un adelanto de cómo será la actividad tras el coronavirus”.

Gaona aseguró que los nuevos protocolos “harán que los servicios, además de ser seguros, sean más básicos”.

Así se subrayó que “habrá una fuerte caída de la demanda cuando vuelva la actividad turística” y sostuvo que a raíz de esa circunstancia el desafío “pasará por ser rentables trabajando con menos servicios”. “Creemos que en el reinicio de las actividades vamos a funcionar con un 20% de los servicios habituales, lo que nos complica pagar la totalidad de los salarios porque las empresas están diseñadas para una demanda mayor”, agregó el dirigente.

Gaona explicó además que la caída de la demanda “también complica el precio de los boletos, que lo fija el Estado y que tendrían que ser más caros para que los servicios sean rentables”, algo que se quiere evitar.