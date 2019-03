El Torneo Conrado Villegas ya prepara su temporada

La pelota vuelve a rodar en el tradicional torneo comercial y el próximo fin de semana comenzará el Torneo Inicial 2019 con la presencia de 32 equipos. El Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” recibirá a las categorías “A” y “B” del Torneo Conrado Villegas y completará las 15 fechas de la primera parte del torneo. Sólo no se jugará en la fecha del Día del Padre y el cierre se llevará a cabo el 30 de junio para conocer a los primeros campeones del año.

n Cambios

Para el cierre de la temporada los mejores tres de la “B” lograron ascender a la “A”. El campeón del Torneo Final 2018 había sido Aluminios TL y junto a Poceros JP (subcampeón) y Electroingeniería TL (tercero) jugarán este 2019 en la mayor categoría. En esta última se medirán con los más fuertes del Villegas entre los cuales se destacan UOCRA luego de coronarse en la “A”. Por su parte, en esta categoría quienes no sumaron el puntaje ideal para pertenecer a la misma descendieron a la B.

n Comienzo

El próximo fin de semana los planteles del Torneo Villegas saldrán a la cancha y será la Categoría “A” la que abra el año deportivo. En el primer turno de la jornada sabatina se medirán (orden de cancha 1 a la 4): Marmolería Girard vs. Aguadas la Unión, Ibañez Construcciones vs. Los Berutenses, Poceros Martino vs. Juan Debernardi y Zapateros vs. Aluminios Trenque Lauquen. Para el cierre de la tarde chocarán: Electroingeniería TL vs. Los Luceros, La Esquina de Ana vs. Poceros JP, Muy Barato vs. Baterías Ares y UOCRA vs. Nutrien AG Solutions.

n Más partidos

Por su parte, el domingo 17 de marzo la fecha continúa con los encuentros de la Categoría “B”. Los primeros cuatro partidos estipulados son: TL Embragues vs. Perfumería Mayo, Mecánica LB vs. Ferretería Barrio Norte, Liv Agroinsumos vs. Despensa B&G y Armería Trenque Lauquen vs. Maxikiosco SB. Mientras que el segundo turno de la primera cita tendrá los cruces de: Autoservicio Bicentenario vs. El Mate, Lago Rojo vs. Torres Construcciones, Alambrados Simón vs. Consucer y Remis 23 vs. Química Arco Iris.