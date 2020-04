El tenis, otros de los deportes que sueña con una vuelta rápida

Deportes al aire libre, en espacios abiertos, son los que más están soñando con un regreso a las actividades en Trenque Lauquen. Y por sobre todo para los profesores autónomos que se ganan la vida impartiendo sus enseñanzas, como es el caso que tocamos hoy, del tenis local y de Alejandro Farías, uno de los instructores de tenis que tiene la ciudad y que aguarda impaciente el regreso a las canchas.

Farías habló con La Opinión sobre este presente, sus dudas e ideas, y del tenis a nivel internacional con un Wimbledon suspendido por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y que contaba con un seguro ante pandemias, algo que el resto de los grandes torneos no tienen.

n Situación

Farías contó: “El Club Barrio Alegre cerró ya el primer día de cuarentena todas sus actividades por lo que nosotros estamos esperando alguna bajada de línea de la institución para retomar las actividades”, en relación a las clases que imparte en las canchas del “Celeste”, además de la realización del Ranking Lauquen. “Yo había arrancado con las clases, que es cuando más actividad tengo, de marzo a junio y de agosto a noviembre, pero esto ya nos complicó toda la primera mitad de años para los que trabajamos de esto”, añade.

Mientras tanto, en este largo periodo de aislamiento obligatorio, Farías mantiene un contacto con sus alumnos. “Intento pasarles algunos ejercicios para que sigan haciendo en sus casas, en el patio, más que nada para sostener la rodilla, apoyos de tobillos, la posición de la cadera, y si tienen alguna pared poder practicar voleas, más que nada para que se mantengan en actividad”, cuenta. También adelantó que para este 2020 tenía un par de alumnos que preparaban su clasificación a los Juegos Bonaerenses, pero no cree que se hagan, señalando: “Será muy difícil poder invertir en los Juegos tras todo esto”.

n Sin Wimbledon

El caso de Wimbledon es de los más llamativos, no solo por su suspensión para el 2021, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial, sino por el seguro ante pandemias que utilizó. “Estos ingleses la tienen clara, cobraron 114 millones de euros”, dijo Farías que auguró una vuelta del tenis en Europa antes que en Sudamérica, argumentando: “Ellos van a volver antes que nosotros, porque ya están entrando en la primavera y a nosotros nos queda todo el invierno. Todos los torneos están tratando de modificar sus fechas, pero es tanto el negocio de entradas, televisión, publicidad, que no es nada fácil. A los tenistas en Europa se les terminará antes la cuarentena en cambio a los de acá se les va a hacer mucho más difícil la vuelta a la rutina diaria”.

Según el periódico británico The Times, por la crisis sanitaria del coronavirus SARS/SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) de 2003, donde según la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfermaron 8.098, con un cómputo oficial de 774 personas (su impacto internacional dista mucho del actual COVID-19) y es que Wimbledon tomó nota, se protegió y esta acción le ha dado ahora réditos, aun pagando de media cada año más de millón y medio de libras de seguro (unos dos de euros). El torneo recibirá alrededor de 100 millones de libras, unos 114 millones de euros, de la aseguradora, ya que ahorrará en gastos, como la dotación económica en premios para los tenistas (40 millones de libras, 45 de euros). Pero perderá el montante de las entradas, de derechos de televisión o de ventas, de merchandising pero también de negocio dirigido al público en la instalación.

¿Qué sucederá con las personas que ya habían comprado entradas para asistir al torneo que se iba a disputar del 29 de junio al 12 de julio próximo? “Los miembros del público que pagaron los boletos en la boleta pública de Wimbledon para el Campeonato de este año recibirán un reembolso de sus boletos y se les ofrecerá la oportunidad de comprar boletos para el mismo día y la cancha para The Championships 2021”, fue la respuesta que estableció la junta directiva del torneo.

Además, los organizadores confirmaron que sus esfuerzos ahora se centrarán en contribuir a la respuesta de emergencia y apoyar a los afectados por la crisis del coronavirus a través de la Fundación Wimbledon, brindando equipos médicos y poniendo las instalaciones del club a disposición del gobierno local.

Es importante destacar que, a diferencia del Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open, Wimbledon es el único de los torneos de Grand Slam que tiene seguro contra pandemias, lo que cubriría las pérdidas por venta de entradas y derechos televisivos. Se estima que, en cada temporada, el certamen genera ingresos de más de 250 millones de libras -una suma cercana a los 310 millones de dólares-.

En el caso del tenis masculino, los torneos que serán reprogramados a la espera del avance del coronavirus serán los de Hertogenbosch, Stuttgart, Queen’s, Halle, Mallorca y Eastbourne, mientras que entre los eventos femeninos cancelados también sobresale el de Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham y Berlín. A la vez, hasta hoy, los torneos que se llevarán a cabo después del 13 de julio planean continuar según el cronograma establecido.

n El Ranking

Lo que Farías sí aseguró es la realización del Ranking Lauquen una vez terminada la cuarentena. “Haremos un Ranking con las fechas que se pueda, siempre en la categoría Intermedia “B” y además jugaremos el Regional de Primera División que organiza Carlos Cuevas en Salliqueló y nosotros tenemos una fecha”, dijo.

Hasta el momento son dos los jugadores de la máxima categoría que tiene Trenque Lauquen, se trata de Ernesto Paso y Federico García.